Германия дава заден за европейската забрана на колите с ДВГ

Германия ще иска облекчаване на планираната забрана на Европейския съюз за нови автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) от 2035 г.

Немското правителство е взело това решение и ще входира искането си, предаде ДПА, позовавайки се на свои източници.

Позицията на управляващата коалиция в Берлин е, че "високоефективните двигатели с вътрешно горене" трябва да продължат да бъдат разрешени и след 2035 г.,

Канцлерът Фридрих Мерц се очаква да напише писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с което да запознае Брюксел с новата немска позиция.

Решението е резултат от месеци на коалиционни спорове, предаде БТА.

"Не трябва да има рязко прекъсване на продажбите на тези автомобили през 2035 г.", заяви миналия месец Мерц след среща в Берлин с представители на автомобилния сектор, синдикати и правителствени ръководители. Той коментира, че ще направи всичко възможно, за да отмени забраната.

Решението на ЕС

ЕС реши през 2022 г., че от 2035 г. на новите автомобили вече няма да е позволено да отделят вреден за климата въглероден диоксид (CO2). Това на практика би означавало забрана на регистрацията на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене.

След сериозни критики от страна на производителите на автомобили и някои страни от ЕС обаче, Европейската комисия в Брюксел обяви планове за преразглеждане на регламента.

Удар по германската индустрия

Броженията сред немското общество и експерти се коренят в дълбоката криза, обхванала германската автомобилна индустрия, белязана от спад на печалбите, съкращения и затваряне на заводи.

Секторът страда от конкуренцията на китайските производители на електромобили, които предлагат по-евтини и все по-качествени модели, както и от недостатъчната зарядна инфраструктура в Германия. Тези проблеми подчертават крехкостта на германския икономически модел, основан на износа.

Германските автомобилни гиганти изостават от китайските производители на електромобили, които са пориемливи, но на по-достъпна цена, а недостатъчната зарядна инфраструктура допълнително утежнява положението. Това се отразява не само на големите производители, но и на основни доставчици като "Бош" и ZF, както и на мрежата от малки и средни поддоставчици, които са гръбнакът на сектора.

Статистика на консултантската компания EY сочи, че автомобилната индустрия в Германия е загубила над 50 000 работни места за една година, от общо около 800 000.