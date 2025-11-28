Никола Цолов по ТВ: Кога и къде да гледаме дебюта на Българския лъв във Формула 2

Исторически уикенд за България в моторните спортове! Младата ни надежда Никола Цолов ще направи своя официален дебют във Формула 2, което ще бъде неговото най-голямо състезание в кариерата му. Цолов ще се включи в предпоследния кръг от Формула 2 за сезон 2025 - този в Катар, като ще се състезава на пистата "Лусайл". След това той ще се състезава и в последния кръг в Абу Даби, който е след седмица.

Никола Цолов във Формула 2: Дата, начален час и ТВ за Гран при на Катар

Никола Цолов заяви преди дебюта си, че в последните седмици е тренирал по-усилено отвсякога, за да бъде готов за новото предизвикателство, което дойде донякъде изненадващо и за самия него. Цолов не предполагаше, че може да направи дебюта си във Формула 2 още този сезон, но от неговия отбор избрбаха да го включат още сега, за да може да натрупа опит преди сезон 2026.

"Приказката" за Никола Цолов във Формула 2 започва още днес - 28 ноември, с тренировки, а след това и с квалификация за основното състезание. В събота - 29 ноември, е спринтовото състезание, а в неделя - 30 ноември, е основното състезание. Участието на българина във Формула 2 ще бъде излъчвано пряко в българския телевизионен ефир - чрез DIEMA SPORT 3. Ето и програмата на Никола Цолов за уикенда в Катар:

Петък, 28 ноември

13:00 часа: Тренировка за Гран при на Катар, Формула 2 - DIEMA SPORT 3 (пряко)

18:10 часа: Квалификация за Гран при на Катар, Формула 2 - DIEMA SPORT 3 (пряко)

Събота, 29 ноември

08:45 часа: Тренировка за Гран при на Катар, Формула 2 - DIEMA SPORT 3 (повторение)

09:30 часа: Квалификация за Гран при на Катар, Формула 2 - DIEMA SPORT 3 (повторение)

18:30 часа: Спринт за Гран при на Катар, Формула 2 - DIEMA SPORT 3 (пряко)

Неделя, 30 ноември

07:45 часа: Спринт за Гран при на Катар, Формула 2 - DIEMA SPORT 3 (повторение)

14:00 часа: Основно състезание за Гран при на Катар, Формула 2 - DIEMA SPORT 3 (пряко)

