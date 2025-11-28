Оскар Пиастри категорично отказа да помогне на Ландо Норис да спечели титлата във Формула 1

Пилотът на Макларън - Оскар Пиастри, категорично отказа да помогне на съотборника си Ландо Норис да спечели титлата във Формула 1. Два кръга преди края Норис води в класирането при пилотите с 390 точки, на 24 пред Пиастри и Макс Верстапен. След победата си в надпреварата за Гран при на Лас Вегас миналата седмица, състезателят на Ред Бул се доближи до лидера в подреждането и вече сериозно застрашава амбициите на Норис за титлата.

Пиастри казал "не" на Норис

И двамата пилоти на Макларън отпаднаха от Гран При на Лас Вегас, но все още имат предимство пред Верстапен в борбата за шампионата. На въпрос дали би се жертвал за отбора и да помогне на Норис в спечелването на първата му титла от Формула 1, Пиастри отговори: "Имахме кратък разговор по темата и отговорът е „не“. Все още съм наравно по точки с Макс и имам добър шанс да спечеля, ако нещата се наредят за мен, така че ще действам по този начин."

Норис приема Верстапен като заплаха, но "няма нужда нещо да се променя"

Ландо Норис има възможност да спечели титлата още този уикенд в Катар, ако изпревари Верстапен и Пиастри с поне две точки в спринта и състезанието. "Преднината пред Пиастри преди Лас Вегас беше 24 точки и все още е толкова, така че нищо не е нужно да се променя. Отнасяхме се към Макс като заплаха през цялата година, дори когато изоставаше в шампионата. Във всяка подготовка за състезание се отнасяхме към него като заплаха, защото знаем на какво са способни Макс и Ред Бул. Очакваме да са бързи тук и следващия уикенд също. Няма нужда нещо да се променя", заяви на свой ред Ландо Норис.

