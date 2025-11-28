Любопитно:

Преди зимния сезон: Ремонтираха важни пътища около Витоша

Ремонтирани са важни пътни артерии в подножието на Витоша преди зимния сезон, съобщиха от Столична община. Дейностите обхващат важни направления на територията на природния парк, които осигуряват достъп до основни туристически и спортни обекти, допълват от "Московски" 33. Подобрена е инфраструктурата към ски писта "Лалето" и ски зона "Ветровала", както и по направленията "Беловодски път", ул. "Севастократор Калоян" и ул. "Акад. Сандърс" в район "Витоша".

Пътят към ски зона "Лалето", който e с дължина около 700 метра е обновен след текущ ремонт. Подобрена е свързаността между отделните участъци, което улеснява придвижването на посетителите. В района на "Ветровала" е обновен достъпът до влека – приблизително 600 метра, което ще повиши безопасността и проходимостта през зимните месеци, допълват от Столичната община.

Ремонтирани са ул "Беловодски път" в участъка от ул. "Севастократор Калоян" към местност "Златните мостове", както и ул. "Акад. Сандърс" - от площада в кв. "Драгалевци" до хижа "Алеко".

Тези подобрения улесняват достъпа както до туристическите маршрути, така и до жилищните зони в района.

"Извършените ремонтни дейности допринасят за по-висока безопасност на придвижването и по-добър достъп до едни от най-посещаваните зони на Витоша. Те са част от усилията на общината за развитие на спортната и туристическата инфраструктура в планината", заяви столичният кмет Васил Терзиев.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
