Докато Зеленски е президент, никой да не очаква Украйна да се откаже от територия

"Докато Зеленски е президент, никой не трябва да очаква, че ще се откажем от територия." Това са думите на ръководителя на президентската канцелария на Володимир Зеленски - Андрий Ермак. Президентът няма да подпише документ за отказ от територии, защото това украинската конституция забранява това, припомни Ермак в интервю за американското списание The Atlantic.

Никой "не може да направи това", освен ако "не иска да се противопостави на украинската конституция и украинския народ", бяха думите му.

Ермак добавя в интервюто, че Украйна е готова да обсъди само откъде ще минава демаркационната линия между териториите, контролирани от Украйна и Русия. Става въпрос за определяне на линията на контакт, а не за легитимиране на окупацията и признаване на завладените земи от Русия де юре.