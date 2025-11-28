Обмен или отвличане? Окупационните власти ще изпратят 400 украински деца в Русия по задължителна програма

Около 400 украински деца ще бъдат изпратени в Русия от окупираната Запорожка област на Украйна за задължителна програма за "обмен" до края на годината, съобщи украинският Център за национална съпротива на 27 ноември. Анализаторите отбелязват, че такива пътувания се осъществяват в условия на пълна липса на прозрачност и контролни механизми. Родителите нямат възможност да повлияят на организацията на подобни обмени, алармират те в доклада си.

"Систематично преместване на украински деца"

Украинските деца ще бъдат изпратени в Ярославска област в Русия за „междурегионален обмен“, състоящ се от образователни и спортни дейности, по думи на руските власти.

Още: Парадокси: Защо украински деца продължават да говорят помежду си на руски език? Анализ

"Въпреки това зад фасадата на туристическата реторика се крие друго значение – систематичното и контролирано преместване на украински деца дълбоко в територията на Руската федерация", съобщава Центърът за национална съпротива.

Снимка: Getty Images

Как Русия взема украинските деца

Москва е отвлякла насилствено украински деца от окупираните територии в Русия в нарушение на международното право, което доведе до издаването на заповеди за арест на диктатора Владимир Путин и руския комисар по правата на децата Мария Львова-Белова от Международния наказателен съд (МНС) през март 2023 г.

Още: Разтърсващото писмо на Андрий Ермак за украинските деца, което може да развърже ръцете на САЩ срещу Путин

Над 500 училища в окупираните територии на Украйна са напълно интегрирани в руската образователна система със задължителни часове по пропаганда.

В интервю през октомври Лвова-Белова буквално описа как е отвлякла 15-годишния Филип от Мариупол, твърдейки, че е осиновила детето. Тя призна, че отвлеченото дете „не е искало да отиде в Русия”, и каза, че е било „раздразнено от Москва и Русия”, но че е успяла да го превъзпита.

Още: Руският Франкенщайн обясни как се крадат и пречупват украински деца (ВИДЕО)