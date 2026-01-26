Аспект на деня и фаза на Луната на 27 януари 2026 г. Силата на промяната

На 27 януари 2026 г. Луната е нарастваща, 10-и лунен ден от (11:46) ч. Това е ден, в който небесните сили предизвикват вашия стар свят. Тройната връзка на Слънцето, Марс и Плутон във Водолей създава феномен, който в астрологията се счита за комбинация от воля, сила и трансформация. Това не е просто енергията на промяната – това е енергията на принудата за еволюция. Водолей, знакът на революцията и бъдещето, се превръща в бойно поле, където вашето аз, вашата воля за действие и вашата дълбока, разрушителна и регенеративна сила се обединяват в един юмрук.

Този аспект не просто разбива обстоятелствата – той разбива вътрешни връзки: вашата лоялност към отдавна отживялото, страха ви да се откроите, навика ви да мълчите, когато би трябвало да крещите. Под този натиск може да почувствате пареща, почти непоносима нужда да заявите позицията си – на работа, във връзки, в приятелство – и да го направите рязко, насилствено, без да се съобразявате с последствията.

Подстригването в този лунен ден не е препоръчително. През този ден е възможно да сънувате ярки, приятни сънища, но те едва ли ще имат голямо значение, тъй като те се сбъдват много рядко.

