Аспект на деня и фаза на Луната на 29 януари 2026 г. Ден за трансформация

На 29 януари 2026 г. Луната е нарастваща, 12-и лунен ден от 13:25 ч. Това е идеален ден за важни преговори, публични изявления, искрени обяснения или творческо себеизразяване. Думите придобиват тежест, а способността да се слуша се превръща в суперсила. Експлозивният тандем на Марс и Плутон, който вече е влязъл в точен съвпад, обаче продължава да действа в същото пространство на Водолей. Тяхната енергия не е изчезнала – тя просто е навлязла във фазата на изпълнение. Това означава, че решителните действия, които сте предприели, ще имат дългосрочни последици.

Пълнолуние в Лъв на 2 февруари 2026 г. Прогноза за всички зодии

Напрежение

Напрежението може да се запази в области, свързани с властта, контрола и необходимостта да се освободите от миналото. Важно е да не се поддавате на провокации или да превръщате диалога във война на унищожение. Използвайте дипломатическите дарове на Меркурий и Венера, за да канализирате силата на Марс и Плутон не в конфликт, а в трансформация според ясен, разумен план. Нека силата ви не е във виковете, а в неоспорима логика и спокойна увереност.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Това, което сънувате днес и има положително послание ще се сбъдне. Не обръщайте внимание на лошите сънища, те ще си отидат с нощта.

Пълнолуние 2026 година

Снимки: iStock