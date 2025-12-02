Аспект на деня и фаза на Луната на 3 декември 2025 г. Ново начало

На 3 декември 2025 г. Луната е нарастваща. 13-и лунен ден до 15:16 часа. Това е ден, в който Съдбата е особено благосклонна към онези, които не се страхуват да бъдат искрени. Небесните тела ще създадат уникална конфигурация, която нежно, но твърдо ще ви подтикне към промяна в погледа ви към живота и преосмисляне на старите подходи. Всяко проявление на творческа енергия и честност ще има особена стойност и сила. Това е ден, в който дори малки промени, направени с отворено сърце, могат да дадат мощен тласък за положителни трансформации във вашата съдба.

Новолуние 2026 година

Ново начало

Това е ден, в който дори най-предпазливите хора ще почувстват желание да отворят сърцата си и да споделят истинските си чувства. Не пропускайте шанса да изведете връзката си на ново ниво на дълбочина и разбирателство, като инициирате този дългоочакван разговор. Може да получите отговори на дългогодишни въпроси чрез сънища, внезапни прозрения или фини знаци на съдбата. Доверете се на чувствата си – те ще бъдат най-точният ви водач в тази магическа вечер.

Сънища и подстригване

Подстригването в този лунен ден не се препоръчва, но всякакви козметични процедури за подмладяване ще са много успешни и ще имат дълготраен ефект. Сънищата, които видите сега почти винаги се сбъдват.

Пълнолуние 2026 година