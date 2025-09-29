Аспект на деня и фаза на луната на 30 септември 2025 г. Венера с подкрепа в любовта

На 30 октомври 2025 г. Луната нарастваща, 9-и лунен ден до 15:44 ч. На този ден Луната ще бъде в тригон с Венера. Този аспект ще донесе спокойствие и ще ви позволи най-накрая да се освободите от ситуации, които ви притесняват твърде дълго време. Ще искате да виждате само красивите неща в света около вас и това ще ви позволи да приемате дори неприятните изненади по-лесно. Денят е идеален за разрешаване на конфликти в романтичните отношения.

Новолуние 2025 година

Изглаждане на ръбовете

Възможно е напоследък да се борите с партньора си, но енергията на тригона ще изглади всички остри ръбове и ще улесни компромисите, които със сигурност ще удовлетворят и двете страни. Не се съпротивлявайте на естествения порив да прекарате вечер с тези, които са ви скъпи. Една обикновена среща на кафе вероятно ще ви позволи да обсъдите много въпроси, които ви тревожат от дълго време. Дори мимолетните връзки ще бъдат важни, но ще видите ползите от тях едва по-късно.

Лунен календар за 2025 г.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за подстригване. Новата прическа ще ви отива много. Сънищата сега може да са тежки и мъчителни, но не трябва да им вярвате. Няма да се сбъднат.

Пълнолуние 20э25 година