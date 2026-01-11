Лайфстайл:

Майсторът си е майстор: ЦСКА 1948 прибира внушителна сума, "без да си мръдне пръста"

11 януари 2026, 19:53 часа 263 прочитания
Майсторът си е майстор: ЦСКА 1948 прибира внушителна сума, "без да си мръдне пръста"

Ръководството на ЦСКА 1948 доказа нагледно защо финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов често използва думата "майстор" за входящи и изходящи трансфери. "Червените" ще приберат 1,8 милиона евро след финализиране на преминаването на българския национал Росен Божинов от Антверп в италианския Пиза. Причината е клауза в договора на защитника, който преди година и половина замина от Бистрица в белгийския отбор. Новината съобщават колегите от Sportal.bg.

Клауза в договора на Божинов осигурява милиони на ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 продаде Божинов за 500 000 евро и си издейства 30% от бъдещ трансфер на бранителя. Сега той е много близо до преминаване в Серия А, къдещто ще носи екипа на Пиза. Метафорично можем да кажем, че внушителната сума ще постъпи в сметката на "червените", без те да си мръднат пръста.

Росен Божинов

Росен Божинов със сигурност има върху какво още да работи, но се отличава с внушителен ръст, прилична скорост за позицията си и силен ляв крак, което е рядкост. Последното го прави ценен за поста ляв централен защитник. Той е юноша на ЦСКА, но изиграва само два мача за "армейците", преди да напусне, за да подпише с ЦСКА 1948.

В Бистрица Божинов бързо се наложи като титуляр и си спечели трансфер зад граница в Антверп. Белгийският тим му гласува доверие и го промотира в първия състав. През този сезон талантът записа 17 мача с един гол. Добрите му изяви му спечелиха повиквателна за националния отбор на България. Първи Илиан Илиев го извика за "лъвовете", а новият селекционер Александър Димитров също заложи на него при дебюта си в мача срещу Турция.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Дъжд, вятър и голове: Лудогорец с престижна победа, ЦСКА 1948 бе обърнат с попадение от центъра (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ФК ЦСКА 1948 Росен Божинов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес