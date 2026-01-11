Майсторът си е майстор: ЦСКА 1948 прибира внушителна сума, "без да си мръдне пръста"

Ръководството на ЦСКА 1948 доказа нагледно защо финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов често използва думата "майстор" за входящи и изходящи трансфери. "Червените" ще приберат 1,8 милиона евро след финализиране на преминаването на българския национал Росен Божинов от Антверп в италианския Пиза. Причината е клауза в договора на защитника, който преди година и половина замина от Бистрица в белгийския отбор. Новината съобщават колегите от Sportal.bg.

Клауза в договора на Божинов осигурява милиони на ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 продаде Божинов за 500 000 евро и си издейства 30% от бъдещ трансфер на бранителя. Сега той е много близо до преминаване в Серия А, къдещто ще носи екипа на Пиза. Метафорично можем да кажем, че внушителната сума ще постъпи в сметката на "червените", без те да си мръднат пръста.

Росен Божинов със сигурност има върху какво още да работи, но се отличава с внушителен ръст, прилична скорост за позицията си и силен ляв крак, което е рядкост. Последното го прави ценен за поста ляв централен защитник. Той е юноша на ЦСКА, но изиграва само два мача за "армейците", преди да напусне, за да подпише с ЦСКА 1948.

В Бистрица Божинов бързо се наложи като титуляр и си спечели трансфер зад граница в Антверп. Белгийският тим му гласува доверие и го промотира в първия състав. През този сезон талантът записа 17 мача с един гол. Добрите му изяви му спечелиха повиквателна за националния отбор на България. Първи Илиан Илиев го извика за "лъвовете", а новият селекционер Александър Димитров също заложи на него при дебюта си в мача срещу Турция.

ОЩЕ: Дъжд, вятър и голове: Лудогорец с престижна победа, ЦСКА 1948 бе обърнат с попадение от центъра (ВИДЕО)