Аспект на деня и фаза на Луната на 4 февруари 2026 г. Стъпка към свободата

03 февруари 2026, 20:57 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 4 февруари 2026 г. Стъпка към свободата

Съдържание:

На 4 февруари 2026 г. Луната е намаляваща, 17-и лунен ден до 20:50 ч. Утре пасивността ще бъде равносилна на съпротива срещу потока и дори най-предпазливите натури ще почувстват вътрешен порив – желание да пренаредят, преосмислят и рестартират, от мислите си към ежедневието си. Емоциите ви ще се фокусират не върху изблици, а върху анализ. Бурните чувства ще бъдат заменени от внимание към детайлите, нужда от яснота, полезност и ред.

Дневен хороскоп за 4 февруари 2026 г.

Стъпка към свободата

Ще искате не просто да мечтаете за свобода, а да разберете каква конкретна стъпка ще ви направи по-свободни. Не просто да обсъждате големи идеи, а да ги разделите на техните компоненти и да идентифицирате слабите им места. Тази енергия е идеална за организиране на мислите ви, разчистване на хаоса – както физически, така и психически – усъвършенстване на започнатото или най-накрая да се освободите от това, което не работи, разчитайки не на емоции, а на трезви факти.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата за 17-ти лунен ден са верни. Обикновено те се сбъдват след три дни, а в други случаи -след осемнадесет. Всеки сън на 17-ти лунен ден предвещава успех. 

Пълнолуние 2026 година 

Евгения Чаушева
