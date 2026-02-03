Най-важните новини за деня: 3 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 февруари 2026 г.

ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И КРАЙ НА МОДЕЛА "БОРИСОВ-ПЕЕВСКИ": ПП-ДБ СЪС СПИСЪК ОТ ЗАДАЧИ ЗА СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ

Представителите на "Продължаваме промяната - Демократична България" очертаха широк кръг от приоритети за бъдещото служебно правителство по време на консултациите с президента Илияна Йотова на "Дондуков" 2, посветени на процедурата по избор на служебен министър-председател. Делегацията на коалицията беше в състав Ивайло Мирчев, Асен Василев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова, Николай Денков и Йордан Иванов.

ГЕРБ ИЗНЕНАДА ЙОТОВА, ПРЕДЛОЖИ НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА ДА СТАНЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

ГЕРБ предложиха на президента Илияна Йотова вариант за разширяване на избора за служебен министър-председател чрез излъчване на нов председател на Народното събрание. Идеята беше поставена по време на консултациите на "Дондуков" 2, посветени на процедурата по назначаване на служебен кабинет.

"ВСИЧКО Е ЕКЗОТИКА": БОРИСОВ ЗА СЛУЖЕБНИЯ ПРЕМИЕР И С ПРИЗНАНИЕ ЗА АНГАЖИМЕНТ КЪМ ПЕЕВСКИ

Всичко е екзотика. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов описа политическата ситуация в момента в предаването "Лице в лице" по бТВ. Думите му бяха в контекста на предложението на партията му президентът Йотова да си избере измежду 239 депутати кандидат за служебен министър-председател и от първата политическа сила да го направят председател на парламента, за да попадне в "домовата книга".

ЛЮБОМИР АЛАМАНОВ: РАДЕВ ЗАСЕГА ДЕМОНСТРИРА, ЧЕ НЯМА ЛИЦЕ (ВИДЕО)

Радев засега демонстрира, че няма лице, няма идеи, няма платформа. Това каза в предаването Студио Actualno пиар експертът Любомир Аламанов от Центъра за анализ и кризисни комуникации. Той коментира бъдещия политически проект на експрезидента Румен Радев и интервюто му в предаването “Панорама“ на БНТ: “Не може да се мислят много неща, защото президентът Радев не каза особено много. Може би по-скоро да се видят реакциите на хората, които минават за негови поддръжници. Чието мнение беше как единственият плюс, който казаха за неговото изказване, че той не бил начертал никакви червени линии.

КАБИНЕТЪТ В ОСТАВКА ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЕГЛИ ЗАЕМИ

Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години в размер на 150 млн. евро на аукцион, предвиден за 9 февруари тази година. Това става известно от обявление, публикувано от Българската народна банка (БНБ). Новият заем ще бъде вече трети аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар само от началото на 2026 година.

КАКВО ПОКАЗА ПЪРВИЯТ МЕСЕЦ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА? ГОВОРИ ЕКСПЕРТЪТ РУМЕН ГЪЛЪБИНОВ (ВИДЕО)

Месецът беше достатъчен, за да се осъществи преходът, но аз очаквах поне 80% от левовата парична маса да бъде изтеглена. Отчетено е, че това са 75%, тоест остават още 25% за изтегляне, като е възможно този дял да се увеличи до средата на годината. Това каза икономическият експерт Румен Гълъбинов в предаването Студио Actualno във връзка с прехода на България към единната европейска валута.

ОТЛАГАТ СТРОЕЖА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА НА ФОНА НА РЕДИЦА СКАНДАЛИ

Строежът на дълго чаканата Национална детска болница в София трябваше да започне през март 2026 г., а още през миналата година да се проведат обществените поръчки за проектиране и избор на изпълнител. Уверенията бяха, че тя ще е готова до 2028 или 2029 г. - при благоприятно стечение на обстоятелствата и без обжалвания. Само че стартът се отлага, става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов.

НАПУСКАТ ЛИ ЛЕКАРИТЕ ДЕТСКАТА ХИРУРГИЯ В "СВ. АННА": РЗИ ВАРНА СЕ НАДЯВА НА ПОЛОЖИТЕЛНА РАЗВРЪЗКА

От 1 март затваря Oтделението по детска хирургия към МБАЛ "Света Анна" във Варна, но какви са причините заради това? Пред БНТ директорът на Регионалната здравна инспекция във Варна проф. д-р Цонко Паунов заяви, че няма информация за мотивите на лекарските специалисти затова защо напускат на Отделението по детска хируггия в МБАЛ "Света Анна" в морската столица. Той предполага, че най-вероятно се касае за пари и заради невъзможността да се увеличат заплатите. Още: Лекарски оставки затварят детската хирургия в "Св. Анна" във Варна

С ИЗСТРЕЛИ В ГЛАВИТЕ И МНОГО ОРЪЖИЕ: РАЗКАЗ НА КМЕТА НА ГИНЦИ ЗА НАМЕРЕНИТЕ ТЕЛА В ХИЖА "ПЕТРОХАН"

Когато отидох в хижата, видях трима убити, наредени един до друг. Разпознах ги, защото съм виждал част от тези рейнджъри. Намерено е много оръжие в една стая. Под едното тяло е намерена карабина. До телата имаше много гилзи. Службите казаха, че не могат да кажат дали са се самоубили. Изстрелите и по трите тела бяха в главите. Тези мъже постоянно живееха в хижата. Това разказа в ефира на Нова телевизия кметът на село Гинци Георги Тодоров, който е бил на мястото на тежкото престъпление.

НЕЗАВИСИМА РУСКА МЕДИЯ: БЪЛГАРИЯ Е ТРОЯНСКИЯТ КОН НА КРЕМЪЛ В ЕВРОПА

Към началото на 2026 г. България се озова в уникална и тревожна позиция: според наскоро публикувани официални данни от Министерството на правосъдието, страната се е превърнала в лидер в Европейския съюз по брой компании с руско участие, над 13 000 (включително 7300 със 100% руски капитал и 5700 с 40% или повече). Това е повече от Чехия, Германия или Италия. Този факт е забележителен сам по себе си. Но той става наистина значим, когато се разглежда не изолирано, а във връзка с инфраструктурната и енергийна роля на България в региона. Това пише в свой анализ независимата руска медия "Новая газета"*.

УКРАИНЦИТЕ ПАК КАЗАХА, ЧЕ НЯМА ДА СЕ ПРЕДАДАТ И МЕДВЕДЕВ ИЗБЪЛВА КУП ЯДРЕНИ ЗАПЛАХИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Очевидено е, че ядрените оръжия са ядрени оръжия. Това оръжие е нещо извънредно и много опасно за съдбата на цялото човечество. Но в същото време нееднократно е казвано, че ако нещата опират до съдбата на страната (Русия), никой не трябва да има никакви съмнения (че ще бъдат употребени ядрени оръжия)". Думите са на Дмитрий Медведев, бивш руски президент и премиер, настоящ зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация.

НИКАКВА МИСЪЛ ЗА МИР: РУСИЯ ЗАСИПА С РАКЕТИ И ДРОНОВЕ КИЕВ, ХАРКОВ, СУМИ (ВИДЕО)

Поредна масирана руска комбинира въздушха атака удари тази нощ Украйна. Въздушна тревога беше обявена след полунощ, като главните цели на руснаците отново бяха украинската столица Киев и втория по големина украински град Харков. Не само те обаче се оказаха на прицел за руските ракети и далекобойни дронове, като тепърва ще излизат повече данни за мащаба на атаката.

"ГРОБИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ": ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ ЛИ ЕС КАТО РИМСКАТА ИМПЕРИЯ?

Римската империя се разпадна по много причини и демографският срив несъмнено е една от тях. Днес могат да се направят паралели между падането на Западната Римска империя и настоящата криза в Европейския съюз, пише в публикувано мнение във френската платформа Agoravox. Платформата стартира като опит за алтернатива на основни информационни източници, но доста бързо характерът на публикуваните там неща придоби конспиративен оттенък.

СВЕТЪТ БЕЗ КОНТРОЛ НАД ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ ЗАПОЧВА В ЧЕТВЪРТЪК

Ерата на контрола върху ядрените оръжия приключва тази седмица с изтичането на последния правен механизъм, който ограничава броя на ядрените оръжия на Русия и САЩ - договорът "Нов СТАРТ". На 5 февруари 2026 г., четвъртък, договорът, който ограничава оперативните ракети и бойните ядрени глави до 1 550 броя във всеки от двата най-големи ядрени арсенала в света, отива в историята. Перспективите дали той ще бъде подновен са повече от мрачни и това потенциално открива нова ера в ядрената политика на ръба на война между великите сили, отбелязва The Financial Times в свой материал.