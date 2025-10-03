Аспект на деня и фаза на луната на 4 октомври 2025 г. Поставете граници

На 4 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 13-и лунен ден до 17:45 ч. През този ден се опитайте се да се държите далеч от социалните мрежи, тъй като гледането на нечий друг успешен живот, който всъщност може да не е толкова прекрасен зад кулисите, ще нанесе сериозен удар върху самочувствието ви и ще ви накара отново да се удавите в самосъжаление и сълзи, което очевидно няма да подобри настроението или продуктивността ви.

Предпазливост

Звездите ви съветват да бъдете предпазливи, когато вземате решения, и уверено да казвате „не“, ако някой предложи нещо, което нарушава личните ви граници. Емпатията със сигурност е добро нещо, но не се поддавайте на тези, които вярват, че имат право. Не губете вътрешната си „котва“ и не забравяйте да се поглезите с нещо, което ще ви повдигне духа: било то вкусна храна, нова рокля или гледане на любимото ви телевизионно предаване.

Сънища и подстригване

На този ден избягвайте подстригването, но маските за лице и коса може да използвате смело - сега те ще се усвоят много добре. Сънищата в този лунен ден обикновено се сбъдват. Те носят послание за по-добър живот.

