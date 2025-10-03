Войната в Украйна:

Мареска остана без осем от футболистите си за мача с "най-добрия отбор в Англия"

03 октомври 2025, 19:17 часа 404 прочитания 0 коментара
Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви, че Ливърпул все още е най-добрият отбор в Англия преди съботния им сблъсък във Висшата лига. Мърсисайдци влизат в този двубой с две последователни поражения, след като миналия уикенд загубиха от Кристъл Палас, а след това паднаха от Галатасарай в Шампионската лига. Лондончани пък допуснаха поражения в три от последните си пет мача във всички турнири. "Червените" все пак остават на върха в класирането на шампионата със своите 15 точки от първите си шест мача, на две точки пред Арсенал, докато Челси е на седем точки от лидерите.

Мареска с признание към класата на Ливърпул

Запитан дали защитаващите титлата си шампиони са мерило за "сините", Мареска отговори: "Мисля, че започнахме много, много добре, що се отнася до резултатите и представянето в първите четири или пет мача. В останалите срещи не успяхме да спечелим точките, които искахме, но вече анализирахме причините за това. Трябва да имаме предвид и ситуацията с контузените. В момента имаме осем футболисти извън строя. Мисля, че в момента Ливърпул е най-добрият отбор в Англия.

Енцо Мареска

Те го показаха, печелейки Висшата лига. В момента се подобряваме, опитваме се да решаваме проблеми, да намираме решения. Накрая ще бъдем там - близо до тях. Не мисля, че сега е добър момент да играем срещу Ливърпул. Това винаги е труден мач срещу голям отбор. Начинът, по който се справят този сезон, е във всеки случай фантастичен, особено след трагедията с Диого Жота."

Наставникът на Челси вижда, че Ливърпул е уязвим

По-рано Марешки бе заявил, че Ливърпул е "невъзможно да бъде настигнат", но уточни, че е имал предвид тогавашния им 100-процентов рекорд. Той обясни, че ако бяха продължили в тази форма, нямаше да могат да бъдат хванати, но вижда слабости, които могат да бъдат използвани: "Всеки в света е уязвим, не само Ливърпул. Но ако един отбор печели всички мачове, е невъзможно да го настигнеш. Когато направихме интервюто, след пет мача те имаха 15 точки. Думите ми бяха, че ако продължават по същия начин, е невъзможно да ги настигнеш. Сега те загубиха един мач, два мача, това показва, че са уязвими."

