Румъния оповести доклад за намесата на Русия в анулираните президентски избори

Президентската администрация в Румъния публикува днес пълния доклад, който е бил представен от президента Никушор Дан вчера пред европейските лидери на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген, в който се говори за "действията на Русия в контекста на анулирането на президентски избори в Румъния през 2024 г.", съобщава сайтът Хотнюз.

Президентът посочи вчера, че европейските лидери са проявили интерес към доклада, озаглавен "Анализ за хибридната война, водена от Руската федерация срещу Румъния". "Представих документа и много от хората, с които разговарях, ми поискаха копие и казаха, че ще го четат в самолета на връщане. Имаше интерес", посочи Дан на пресконференция след срещата в Копенхаген.

В текста се посочва, че Румъния е била обект на хибридни атаки миналата година, когато в страната се проведоха четири вида избори – европейски, местни, парламентарни и президентски, които впоследствие бяха отменени. "Румъния беше предвидима цел на обширна хибридна кампания в контекста на изборните процеси през 2024 г., като враждебни фактори се стремяха да моделират общественото мнение, да подкопаят способността за вземане на решения на правителствените власти и да отслабят на сплотеността в обществото", се посочва в доклада, цитиран от БТА.

Разкрития за Калин Джорджеску

В текста се допълва, че основните инструменти на тази хибридна война са били: кибератаки, тайни дестабилизиращи действия, политическа подривна дейност, дезинформация и пропаганда. Кибератаките в Румъния започнаха още от 2022 г., като те бяха "координирани от фактори в Руската федерация", се уточнява в доклада.

В него се споменава, че "са документирани сигурни връзки с Руската федерация на основните сътрудници на кандидата за президент Калин Джорджеску", един от които е "Хорациу Потра – бивш боец от Френския чуждестранен легион, който ръководи мрежа от наемници".

Джорджеску, който спечели анулирания първи кръг на президентските избори през 2024 г., Потра и още около 20 души бяха изпратени на съд през септември по обвинения в опит за извършване на действия срещу конституционния ред и разпространение на невярна информация. Според доклада Хорациу Потра е имал преки връзки с персонала на руското посолство в Букурещ и е осъществил няколко конспиративни пътувания до Москва.

На 7 декември 2024 г., ден след като Конституционният съд анулира президентските избори заради съмнения за външна намеса, бившият кандидат за президент Калин Джорджеску се е срещнал тайно с Хорациу Потра, пише в текста.

"Тогава са замислили и задействали план, според който Хорациу Потра заедно с лицата от своя кръг, с военна подготовка и специфични оперативни способности (...), е трябвало да предизвикат на 8 декември 2024 г. в Букурещ насилствени действия с подривен характер", като се инфилтрират в мирните протести и "детонират цял арсенал пиротехнически материали с военна употреба".

Стратегията имала за цел "чрез предизвиканите ефекти и манипулация на колективните емоции в момент на максимално социално напрежение" да доведе до "смяна на конституционния ред и възпрепятстване на упражняването на държавната власт", се посочва в текста.

В документа се отбелязва още, че от месец ноември 2024 г. е установено засилване на дейността по предизборно рекламиране на независимия кандидат Калин Джорджеску в мрежата ТикТок, което е имало координиран характер и се е извършвало от редица акаунти.

"Мрежата от акаунти е била създадена между 2022 и 2023 г. и е била активирана ден преди изборите с цел публикуване на над 2,1 милиона коментара", пише още в доклада, като се отбелязва, че акаунтите са създадени в домейн rumbler.ru.