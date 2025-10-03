Войната в Украйна:

Чий е Крим? В България няма значение, в Литва министърът на културата "хвана пътя"

Игнотас Адомавичюс, новоназначеният министър на културата в Литва, се задържа на поста само няколко дни, предаде литовското издание LRT. Причината - въпрос, касаещ пряко войната в Украйна, който сме чували и в България: Чий е Крим? У нас президентът Румен Радев отговори, че "в момента е руски", а в Литва Адомавичюс нарече питането "провокация" и не му отговори.

"Това са провокативни въпроси и нека дори не ги повдигаме, защото не говорим за министерството на културата... Нека не играем тези игри. Има граница, която не бива да се преминава. Тук трябва да спрем, по тези въпроси", заяви вече бившият министър в интервю, дадено днес, 3 октомври, за портала Lrytas.

Адомавичюс, от дясно-популистката партия "Зора на Нямунас", няма никакъв опит в културата, а назначението му вече предизвика протести и стачка на творци. Въпросът с Крим обаче преля чашата - предвид обществената реакция, литовският премиер Инга Ругинене предприе действия за неговото уволнение. Адомавичюс вече потвърди, че подава оставка. "За да защитя семейството си и цялото общество и да не се намесвам в работата на правителството, подавам оставка. Мисля, че напускането ми ще ми даде свободата да говоря за съдържание, а не за форма", коментира той и настоя, че не е уволнен, а сам си тръгва.

Протест в Сирия в подкрепа на Украйна

Междувременно, в социалните мрежи се споделя видеоклип от демонстрация в Сирия, в която сирийци подкрепят Украйна и припомнят как Путин и армията му извършваха бомбардировки в Сирия - Още: Как да бъде притиснат Путин? Рецепта за слабото му място от бивш британски министър на отбраната

