ЕС с идея да компенсира"Райфайзенбанк" чрез активи, свързани с руския олигарх Олег Дерипаска

Европейският съюз се готви да отмени санкциите върху активи, свързани с руския олигарх Олег Дерипаска, за да компенсира австрийската Raiffeisen Bank International ("Райфайзенбанк") за щетите, които тя е трябвало да плати в Русия. Това съобщава Financial Times, цитирайки европейски служители. Информацията гласи, че в последния проект на предложението на ЕС за санкции срещу Москва са включени разпоредби за размразяване на акции на стойност около 2 млрд. евро в Strabag - австрийска строителна компания, която някога е била частично собственост на Дерипаска.

Активите ще преминат към Raiffeisen и ще компенсират банката за глоба от 2 млрд. евро, която тя е трябвало да плати след решение на руски съд в полза на бизнес, свързан с Дерипаска.

Акциите на Raiffeisen се повишиха с повече от 6,5% в петък сутринта, след като Financial Times публикува информацията.

Още: "Райфайзен банк" отново не успя да продаде руския си бизнес

Санкциите бяха наложени, защото Дерипаска е предоставил материална подкрепа на "руския военнопромишлен комплекс" при пълномащабната инвазия в Украйна.

Притеснения

Някои европейски служители обаче се опасяват, че тази стъпка ще легитимира усилията на олигарсите да заобиколят санкциите на ЕС срещу Русия, и ще подкрепи руските съдилища, които отвръщат на санкциите, като разпореждат конфискация на западни активи.

Посланиците на няколко държави членки на ЕС се очаква да възразят срещу тази стъпка, която първоначално беше предложена от Австрия.

Още: Най-големият секс-скандал в Русия: Милиардерът Дерипаска купувал непълнолетни девственици (ВИДЕО)

Снимка: iStock

Натиск над "Райфайзенбанк"

Raiffeisen е западната банка с най-голямо присъствие в Русия след пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г. Тя е подложена на натиск от регулаторните органи и чуждестранните правителства да напусне страната.

Финансовата институция се опитва да прекрати дейността си в Русия, но руските регулаторни органи не са склонни да позволят на Raiffeisen да напусне страната, защото тя е една от малкото останали точки за достъп до световната междубанкова платежна система SWIFT. Евентуална продажба вероятно би довела до западни санкции срещу банката и нейния собственик, което би я отрязало от световните пазари.

Още: "Райфайзенбанк" намали с 30% руския си бизнес

Схемата с Дерипаска

Австрийската банка и Дерипаска преди това се опитаха, но не успяха, да организират сложна размяна на активи, за да размразят 24-процентния дял на олигарха в Strabag, държан чрез неговата компания Rasperia. Сделката в крайна сметка се провали поради опасения, че ще заобиколи санкциите на ЕС. По-късно ЕС и САЩ наложиха санкции на друг олигарх, Дмитрий Белоглазов, и на няколко организации, които бяха замесени.

Дерипаска беше продал Rasperia, включително замразените акции на Strabag, именно на Белоглазов. Оттогава Rasperia заведе дело срещу Raiffeisen в Русия, където австрийският кредитор беше принуден да плати 2 млрд. евро обезщетение. Съдът разпореди и прехвърлянето на акциите на Strabag на Raiffeisen.

Още: Окончателно: Най-голямата австрийска банка напуска Беларус

Raiffeisen заяви през януари, че присъдата „няма задължителен ефект в Австрия и следователно прехвърлянето на акции не е изпълнимо“. Банката отбеляза също, че „акциите на Rasperia в STRABAG SE са обект на замразяване на активи съгласно санкциите на ЕС, което понастоящем също пречи на прехвърлянето им“.

Предложението, което се обсъжда в Брюксел, ще позволи на Raiffeisen да придобие собственост върху санкционираните акции, като по този начин ще приведе в изпълнение решението на руския съд.

Още: Изход невъзможен: 4,4 млрд. евро на "Райфайзенбанк" са блокирани в Русия