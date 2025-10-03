За четвърти път: САЩ унищожиха плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти край Венецуела (ВИДЕО)

Американските сили са нанесли нов удар по плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти край бреговете на Венецуела. Четирима души са били убити при атаката, съобщи американският министър на отбраната Пийт Хегсет. Ударът е бил нанесен в международни води, докато плавателният съд е транспортирал значително количество наркотици към САЩ, заяви Хегсет и допълни, че тези наркотици са били предназначени „да тровят американското население“.

The U.S. struck the Venezuelan drug cartel’s fleet for the third time in a month.



The vessel was hit in international waters near Venezuela.



According to U.S. authorities, it was transporting drugs, and four people were killed in the strike. Defense Secretary Hegset stated… pic.twitter.com/af6lHm4BfE — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2025

В социалните мрежи бе разпространено видео от удара. Това е четвърто подобно нападение от страна на американските сили срещу обявени от САЩ за наркотрафиканти. Той беше извършен по-малко от ден след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е обявил наркокартелите за "незаконни бойци" и е казал, че САЩ са сега в открит "въоръжен конфликт с тях", отбелязва Асошиейтед прес, като се позовава на документ, до който е получила достъп.

