Треньорска рокада на "Колежа": Познато име ще замени новия селекционер на България U19 в Ботев

Тодор Киселичков, който преди дни напусна третодивизионния Нефтохимик Бургас, се завръща в Ботев Пловдив като част от треньорския щаб на "жълто-черните". Това съобщиха от пловдивския клуб по-рано днес. Опитният специалист ще замени досегашния помощник-треньор Атанас Рибарски, който пък ще поеме ново предизвикателство в своята кариера. Киселичков ще влезе в щаба на Иван Цветанов, който остава старши треньор на "канарчетата" след напускането на Николай Киров.

Киселичков заменя Рибарски на "Колежа"

За новия помощник-треньор това е завръщане в Пловдив и на базата в Коматево, като в предишния си период той водеше юношите до 19 години. Освен тима от Бургас, в кариерата си 50-годишният специалист е работил още в тимовете на ЦСКА 1948, Арда Кърджали, Спартак Варна, Добруджа и Янтра Габрово. Киселичков се завръща на "Колежа" в изключително труден момент за "канарчетата", които заемат предпоследната позиция в класирането, а преди дни им бяха блокирани сметката.

Преди дни пък стана ясно какво ще е новото предизвикателство в кариерата на Атанас Рибарски. Бившият наставник на ЦСКА 1948 и Крумовград ще поеме юношеския национален отбор на България до 19 години, съобщиха колегите от Sportal.bg. Той заменя Тодор Симов, който пък се оттегли от поста, за да поеме Ботев Враца от напусналия в посока ЦСКА Христо Янев. Рибарски има опит в националния отбор като анализатор на мъжкия състав.

ОЩЕ: Пазарлък за 200 лева провалил преговорите между Александър Томаш и Ботев Пловдив