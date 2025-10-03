Най-важните новини за деня: 3 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 октомври 2025 г.

ПОТОП В ЕЛЕНИТЕ: ЛОДКИ НА АРМИЯТА СЕ ВКЛЮЧВАТ СЛЕД СЛИЗАНЕТО НА ВОДА ОТ ДЕРЕТАТА (ВИДЕА)

"Поискани са две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили, които са изпратени, имаме готовност останалите модули за борба с наводнения също да реагираме. Ако МВР отправи към нас искане, сме готови да изпратим допълнителни сили". Това обяви министърът на отбраната Атанас Запянов по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с потопа в Елените, при който загина един човек.

КМЕТЪТ НА ПРИМОРСКО ПРЕД ACTUALNO.COM: СИТУАЦИЯТА СЕ НОРМАЛИЗИРА, НЯМА БЕДСТВАЩИ ХОРА

"В момента ситуацията с наводненията по Южното Черноморие се нормализира. В ранните часове коритата на реките преляха. Имаме частично нарушаване на общинската инфраструктура, има възпрепятстване на достъпа до общинския град и към момента всичко е овладяно. Пътищата са проходими". Това заяви пред Actualno.com кметът на Приморско Иван Гайков за наводненията по Южното Черноморие. Още: Наводнения и пропаднал мост: Частично бедствено положение в Бургас (СНИМКИ)

"ХЕМУСГЕЙТ" И 54 МИЛИОНА В КЕШ: ПРОКУРАТУРАТА СКРИЛА ПРОМЕНИ В ОБВИНЕНИЕТО, С КОЕТО ХИТРО БЛОКИРА ВСИЧКИ ОБЖАЛВАНИЯ

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) не е имала възможност да обжалва актовете на прокуратурата по делото "Хемусгейт", тъй като кадровиците не са уведомили държавата за промени в обвиненията. По този начин регионалното министерство отговаря на въпрос дали следят хода на досъдебното производство, заедно с АПИ, и дали е имало процесуална възможност за обжалване на актовете на прокуратурата, става ясно от писмо на министър Иван Иванов до депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов, показа справка на Actualno.com в архивите на НС.

ПЕЙ СИ ВКС, КОЙ ЛИ ТЕ СЛУША: САРАФОВ НЕ ПРИЗНАВА РЕШЕНИЕТО НА СЪДА И ОСТАВА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Борислав Сарафов няма намерение да се оттегля от поста изпълняващ функциите главен прокурор, въпреки че Върховният касационен съд (ВКС) постанови, че след 21 юли 2025 г. той няма легитимни правомощия. Това стана ясно от позиция на прокуратурата, публикувана на официалния ѝ сайт.

ИЗПАДА ЛИ САРАФОВ В БЕЗВРЕМИЕ: АТАНАСКА ДИШЕВА НАСТОЯ ЗА СПЕШНО СЪБИРАНЕ НА ПЛЕНУМА НА ВСС

"Главен прокурор отдавна нямаме, а имаше назначен изпълняващ длъжността, за когото съвсем основателно ВКС е приел, че е изтекъл неговият мандат на 21 юли. Това безвремие, което беше установено, просто по някакъв начин да приключи". Това заяви пред bTV съдия Атанаска Дишева, член на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет (ВСС). По думите ѝ всички органи и институции, които имат правомощието да се произнасят по искане от главния прокурор, имат възможността да направят това, което е направил ВКС – да преценят дали искането е допустимо или не. „Делата на Сарафов няма да бъдат разгледани по същество, защото не са направени от орган, който има публична власт“, уточни съдия Дишева.

"ЩЕ СТИГНЕМ ДО НИЩОЖНА СЪДЕБНА ВЛАСТ": ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ЗА ТРУСОВЕТЕ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

От "Правосъдие за всеки" още през юли заявихме, че след 6-месечния срок и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов заема поста в нарушение на закона. Той вече е нелегитимен и няма право да подписва актове, да мести преписки или да иска имунитет на народни представители. Това припомни адвокат Велислав Величков от "Правосъдие за всеки" в ефира на Нова телевизия заради отказът на Върховния касационен съд да признае Сарафов за главен прокурор. В две разпореждания съдът приема, че след 21 юли 2025 г. той изпълнява функцията без да има право на това.

"МИСЛЯ, ЧЕ Е ЗАКОНЕН": БОРИСОВ ЗА БОРИСЛАВ САРАФОВ (ВИДЕО)

"Мисля, че е законен". Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на въпрос дали Борислав Сарафов е законен главен прокурор. Думите му идват в контекста на отказа на Върховния касационен съд официално да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България, докато от прокуратурата заявиха, че решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС.

ГРАВИТИРАЩИТЕ КЪМ ПУТИН В ПАРЛАМЕНТА ИЗМИСЛИХА КАК ДА СВАЛЯТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

Гравитиращите и силно подозрително споделящи (или минимум не ги отричат) основни тези на руския диктатор Владимир Путин в парламента изглежда са измислили как да свалят правителството. Ето за какво става въпрос: с помощта на "Възраждане" и МЕЧ - "Величие" са събрали подписи за своята конституционна жалба, за която говорят отдавна, но не можеха сами да внесат. Новината обяви лидерът на най-малката формация в 51-ото Народно събрание Ивелин Михайлов пред медиите в парламента. В искането си до Конституционния съд те твърдят, че изборът на правителството на Росен Желязков е незаконен, следователно и всички негови решения трябва да отпаднат, което би предизвикало пореден хаос в държавата.

"НИКОЯ ДЪРЖАВА НЯМА ДА ДОПУСНЕ ТАКАВА НЕСТАБИЛНОСТ": ПРОФ. КИРОВ ЗА НОВИЯ ОПИТ ПРЕЗ КС ДА БЪДЕ СВАЛЕНО ПРАВИТЕЛСТВОТО

"Това няма как да стане. Никоя държава няма да допусне да има такава нестабилност в управлението", каза пред Actualno.com бившият конституционен съдия и преподавател по конституционно право проф. Пламен Киров във връзка с опита на "Величие", МЕЧ и "Възраждане" да свалят правителството през Конституционния съд, тъй като в искането си до него трите партии твърдят, че изборът на правителството е незаконен, следователно и всички негови решения трябва да отпаднат, което би предизвикало пореден хаос в държавата.

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАДЕВ ОКОНЧАТЕЛНО БЕЗ НСО, ОХРАНАТА НА ПЕЕВСКИ ОБАЧЕ ОСТАВА

Националната служба за охрана (НСО) вече няма да осигурява транспорт за администрацията на президента. Това реши парламентът на второ четене с 119 гласа "за", 64 "против" и 13 "въздържали се", като прие промени в Закона за НСО. Промяната беше внесена от депутата от "ДПС – Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Той мотивира предложението си с твърдението, че досегашната разпоредба е "напълно ненужна привилегия", която принизява службата до "обикновена транспортна компания". По думите му, подобна уредба не съществува за администрацията на Народното събрание или на Министерския съвет.

ВАРИАНТ ЗА ИЗХОД ОТ ЗАДЪНЕНАТА УЛИЦА С ИЗБОРА НА ШЕФ НА БНТ: ГОВОРИ ДОЦ. СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА (ВИДЕО)

Има вариант да бъде разрешена кризата с избора на генерален директор на БНТ. Този вариант предложи в предаването Студио Actualno преподавателят по телевизионна журналистика във ФЖМК и дългогодишен член на НСРТ (както преди се наричаше Съветът за електронни медии (СЕМ), бел. ред.), медийният експерт доц. д-р Светлана Божилова. Припомняме, че СЕМ, след като Административният съд в София уважи жалбата на Сашо Йовков, замрази новата процедура за избор на генерален директор на БНТ. Припомняме още, че вече трета година с изтекъл мандат, Емил Кошлуков заема поста.

ПУТИН ПОБЪРЗА ДА ПРИНИЗИ ЗНАЧЕНИЕТО НА РАКЕТИТЕ "ТОМАХОУК" ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

До днес използвахме наши далекобойни оръжия за удари в Русия. След срещата ми с Доналд Тръмп е възможно да имаме на разположение и други оръжия – многозначителни думи на украинския президент Володимир Зеленски. "Може би ще имаме още нещо", каза украинският държавен глава. Тези думи получиха и задочен отговор от руския лидер Владимир Путин – по време на годишната среща на дискусионния клуб "Валдай". Путин директно коментира какво може да е новото оръжие – крилатите ракети с голям обсег на действие (2500 километра) "Томахоук".

БУНТ В ПЕНТАГОНА? АМЕРИКАНСКИ ВОЕННИ В ОТКРИТ СБЛЪСЪК С ЕКИПА НА ТРЪМП

Висши американски военни изразиха сериозни опасения относно предстоящата отбранителна стратегия на администрацията на Доналд Тръмп, пише The Washington Post. Според осем настоящи и бивши служители това разкрива разминаване между политическото ръководство на Пентагона и военното командване преди изключително необичайната среща на висшето ръководство, свикана от министъра на отбраната Пит Хегсет във Вирджиния - Още: Топ физическо ниво или уволнение: Военният министър на САЩ стяга генералите и плаши враговете (ВИДЕО).

ВЕЛИКИЯТ БЪЛГАРИН, КОЙТО СПЕЧЕЛИ ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ НА 18 ГОДИНИ, НО ОСТАНА В СЯНКАТА НА ДРУГ НАШ ШАМПИОН

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.