03 октомври 2025, 19:42 часа 366 прочитания 0 коментара
4-голово шоу в София вкара палача на Левски в Топ 4 на Първа лига

Септември София и Локомотив Пловдив завършиха 2:2 в първа среща от 11-ия кръг на Първа лига. Домакините успяха да направят обрат с две попадения на Бертран Фурие в 66-ата минута от дузпа и в 68-ата минута. За пловдивчани Парвизджон Умарбаев откри резултата в последните секунди на първото полувреме, а в шестата минута на добавеното време на двубоя Лукас Риан изравни. В класирането Локомотив Пловдив е на четвърта позиция с 20 точки, а столичани са на 13-о място с 8 и вече пет поредни двубоя нямат успех в шампионата.

Срещата започна равностойно, но в 11-ата минута домакините нацелиха гредата. Клери Сербер стреля от пряк свободен удар, но топката се спря в стълба на Боян Милосавлевич. След това гостите владееха повече топката и логично откриха резултата. Парвизджон Умарбаев беше точен в добавеното време на първите 45 минути, след като се възползва от подаване отляво на Жулиан Лами и изпрати топката във вратата на Септември София.

Две попадения на Фурие върнаха Септември в мача

Първите десет минути от второто полувреме минаха без сериозни голови положения, а резултатът остана непроменен. Но домакините стигнаха до обрат с две попадения на Бертран Фурие само в рамките на две минути. Първо Септември получи правото да изпълни дузпа след игра с ръка на Парвизджон Умарбаев в наказателното поле. Фурие застана зад топката, вратарят Милосавлевич успя да докосне топката, но не и да предотврати влизането ѝ в мрежата. В 68-ата минута Бертран Фурие реализира за втори път и излезе еднолично начело в класирането на голмайсторите на Първа лига с 8 попадения.

В 78-ата минута Хуан Переа получи отличен шанс сам срещу вратаря, но стреля покрай десния стълб и пропусна възможността да изравни резултата за Локомотив. Пловдивчани все пак успяха да стигнат до точката в последните секунди. Лукас Риян донесе точката за "смърфовете" след груба грешка на вратаря Янко Георгиев, който изпусна топката. В следващия кръг на 17 октомври Локомотив Пловдив приема Ботев Враца, а Септември София гостува на Арда (Кърджали) на 20 октомври. / БТА

Дария Александрова
