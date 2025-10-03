Войната в Украйна:

Проучване: Кучетата могат да усвоят човешки езикови умения и да класифицират предмети според значението им

03 октомври 2025, 21:25 часа 337 прочитания 0 коментара
Проучване: Кучетата могат да усвоят човешки езикови умения и да класифицират предмети според значението им

Пухчовци, кученца, договци – всички тези думи означават едно и също. А сега изглежда, че самите кучета могат да свързват подобни езикови етикети, според ново проучване на Университета Йотвьош Лоранд в Будапеща, Унгария. Този принцип на „разширяване на етикетите“ е основен в езиковото развитие при малките деца. Например, бебета или деца в предучилищна възраст научават думи и постепенно се учат да групират тези думи или предмети според тяхната употреба: черпакът е просто голяма лъжица, защото и двете загребват; „чаша“ може да означава халба, стъклена чаша или канче.

В животинското царство малко видове демонстрират подобни езикови умения – и то само след продължително обучение в плен.

Кучетата обаче могат да усвояват тези умения по естествен път, без специално обучение, освен няколко игрови сесии със стопаните си.

Снимка: iStock

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Кучетата имат уникалната способност да четат мисли. Ето защо

Нашите четириноги спътници са в тясна връзка с нас от десетки хиляди години, така че е логично да могат да разбират команди и дори да използват звукови бутони – както се вижда в популярни видеа в социалните мрежи.

Въпреки това е изненадващо колко интуитивни могат да бъдат някои „надарени с езикови умения“ (GWL) кучета, тъй като те не просто научават конкретни думи, а разбират и тяхната функция.

„Те разбират смисъла зад тези етикети достатъчно добре, за да ги прилагат към нови, много различно изглеждащи играчки – като разпознават за какво служат играчките,“ обяснява Клаудия Фугаца, изследовател по етология в Университета Йотвьош Лоранд и водещ автор на изследването.

Колитата са истински езикови магьосници, а най-известният им представител – куче на име Чейсър. To e определяно най-умното куче в света заради своя речник от над 1000 думи. В съответствие с това, в проучването били тествани 8 кучета с езикови умения (GWL), включително 6 бордър колита и един син хийлър.

Повече за експеримента

Във всеки от случаите изследването било проведено в дома на собственика на кучето, без каквато и да е специална подготовка или оборудване. В собствената си среда кучетата научили два етикета, докато играели със стопаните си: „Дръпни“ и „Донеси“. Всеки от тези етикети се отнасял до група играчки, с които можело да се играе по съответния начин – чрез дърпане (като при игра на дърпане на въже) или донасяне след хвърляне.

Още: Топ 5 миризми, които отблъскват кучетата

След това на кучетата били представени нови играчки за „дърпане“ и „донасяне“, които изглеждали напълно различно от тези, които вече познавали. Ключовото в експеримента било, че стопаните не използвали никакви словесни етикети, когато кучетата играели с новите играчки.

Снимка: iStock

И тогава настъпил моментът на истината – на кучето било зададено да избере новите, неназовани с думи играчки, само въз основа на тяхната функция („дръпни“ или „донеси“). Кучетата избирали правилните играчки значително по-често, отколкото ако изборът е бил случаен, което показва, че са разпознали функцията им, въпреки че новите играчки изглеждали съвсем различно и не били назовавани по време на игра.

Следователно, кучетата разширили значението на вече познатите им етикети, като ги свързали с нови обекти на база тяхната употреба.

Това изследване е първото, което показва, че кучетата – а и животните като цяло – могат естествено да имитират езиковото развитие при хората.

Снимка: iStock

Още: За колко време кучето се научава на хигиенни навици?

В резултат на това изследване се „откриват вълнуващи нови възможности за изучаване на това как езиковите умения могат да се развиват и функционират извън нашия вид“, казва Адам Миклоши, етолог в Университета Йотвьош Лоранд и съавтор на проучването.

Като наши лоялни и постоянни спътници в продължение на хилядолетия, кучетата са ни слушали как говорим, пеем, гневим се или тъгуваме – през голяма част от човешката история. От проучването става ясно, че кучетата не само все по-добре разбират човешкия език, но и те самите помагат на нас, хората, да разбираме езика и света около нас. 

Проучването е публикувано в списание Current Biology, пише Science Alert. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
проучване куче кучета езикови умения
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес