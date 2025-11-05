Аспект на деня и фаза на Луната на 6 ноември 2025 г. Не попадайте в този капан

На 6 ноември 2025 г. Луната е намаляваща, 16-и лунен ден до (17:27). Още от самата сутрин ще усетите как емоционалното ви състояние се променя драстично. Луната в Овен носи усещане за ново начало и прилив на енергия. Ще се събудите с ясно разбиране – време е да действате, а не просто да размишлявате. Ще придобиете решителността, която може би ви е липсвала в предишните дни. Ще бъдете готови да поемете инициативата и да продължите бързо напред.

Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Капан

Не забравяйте обаче основния капан на тази енергия: импулсивността. Първата ви мисъл може да е прибързана, първото ви решение – необмислено. Използвайте тази огнена енергия, за да стартирате нови проекти, но си дайте кратка пауза за наистина важни стъпки. Физическата активност е отлично решение – бягане, тренировки или дори бързо ходене ще ви помогнат да насочите нарастващата си енергия конструктивно.

Сънища и подстригване

Ако искате да впечатлите околните, непременно посетете салон за красота, подарете си почивка на лицето, шията и ръцете. През този период кремовете и мехлемите се абсорбират много добре. Сънищата на 16-ти лунен ден са верни и скоро трябва да се сбъднат.

Пълнолуние 2025 година

Снимки: iStock