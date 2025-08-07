Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 8 август 2025 г. Търсете нестандартното

07 август 2025, 20:00 часа 0 коментара
Съдържание:

На 8 август 2025 г. Луната е нарастваща. 15-и лунен ден до 20:29 ч. През този ден Марс ще бъде в тригон с Уран. Влиянието на аспекта определено ще ви изненада, защото нищо няма да върви по план. Уникалността и оригиналността ще бъдат особено ценени от звездите през този период, така че се опитайте да надхвърлите обичайните решения и да измислите нещо, което ще изуми не само околните, но и вас самите.

Себепознание

Възможно е у вас да се събуди интерес към себепознанието, който, разбира се, си струва да бъде задоволен, ако намерите достатъчно време и енергия за него. Хората, свикнали да държат всичко под контрол и да поемат отговорност за живота си, ще почувстват изключителен прилив на сили и най-накрая ще разберат накъде да тръгнат, дори ако преди правилният път е оставал скрит зад условна мъгла.

Звездите съветват да не се опитвате да потискате приключенския си дух, именно това ще ви отведе до нови възможности и ще ви позволи да проправите уникален маршрут към замислените цели. Ако имате твърде много сили и енергията започне да прелива, тогава е най-добре да освободите част от нея с помощта на физически упражнения.

Сънища и подстригване

Сънищата ще са вещи - символично може да видите отражението на проблема, който трябва да решите. Подстригването не е препоръчително, тъй като има риск от нараняване с остри предмети. 

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
