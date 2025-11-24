Любопитно:

Аспект на деня и фаза на Луната за 25 ноември 2025 г. Шанс да сбъднете мечтите си

На 25 ноември 2025 г. Луната е нарастваща, 6 лунен ден от 11:09 ч. Практическите препоръки за деня предполагат постепенно преминаване от сутрешния комфорт към вечерното удовлетворение. Започнете сутринта си, като създадете приятна атмосфера – пригответе си полезна закуска, облечете любимите си дрехи и се обградете с красиви неща. През деня пазарувайте, но подхождайте към покупките си обмислено: направете предварително списък и изберете висококачествени артикули, които ще издържат дълго.

Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Вечерта създайте условия за пълна релаксация – приглушено осветление, спокойна музика и прекарване на време с любими хора ще помогнат за възстановяване на енергийния ви баланс. Покажете грижата си за тези, които обичате, чрез прости, но смислени действия: пригответе специално ястие, подарете малък, но внимателно подбран подарък или просто бъдете внимателен слушател. Утре ще откриете невероятната си способност да изграждате солидна основа за мечтите си, без да губите чувството си за приключения.

Пълнолуние 2025 година  

Сънища и подстригване

Този лунен ден не е подходящ за подстригване - рискувате да отслабите имунната защита на организма. Сънищата в 6-ти лунен ден обикновено се сбъдват на 75-80%, но трябва да се запази известна доза скептицизъм

Лунен календар за 2025 г.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
