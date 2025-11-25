Украйна се е съгласила на мирното споразумение, предложено от САЩ: CBS News

Украйна се е съгласила на мирното споразумение, постигнато с посредничеството на САЩ, като остават само малки детайли за финализиране, съобщи CBS News, позовавайки се на източници. Съветникът по националната сигурност на Украйна Рустем Умеров потвърди, че е постигнато общо разбирателство. Президентът Володимир Зеленски може да пътува до Вашингтон до края на ноември, за да обсъди с Доналд Тръмп най-чувствителните точки от споразумението, казва той. Русия все още не е отговорила.

Американски служител е заявил пред медията днес, че украинското правителство "се е съгласило на мирно споразумение" с посредничеството на администрацията на Тръмп, за да се спре близо четиригодишната война, която Русия отприщи.

Новината дойде, докато държавният секретар на сухопътните сили на американската армия Дан Дрискол беше в Абу Даби, за да се срещне с руски представители, съобщиха пред CBS News двама американски представители и двама дипломатически източника, запазили анонимност, тъй като не са били упълномощени да говорят публично.

Източник: CBS News