Лавров: Макрон направи много агресивно изказване, но това са си просто мечти

25 ноември 2025, 14:53 часа 182 прочитания 0 коментара
"Макрон днес направи агресивно изявление, че единственият проблем на Украйна е Русия и нейните искания; че Русия води стратегическа конфронтация с европейците, че ние (европейците) трябва да докажем, че никога няма да се предадем пред силата, която ни заплашва. Той каза, че след уреждането планира да изпрати войски в Киев и Одеса." Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров по време на пресконференция в Москва. Той добави, че изявлението на Макрон нямало нищо общо с мирно уреждане на конфликта, а било "просто мечти".

Той коментира и мирния план на Тръмп, за който стана известно, че е бил променен. Лавров заяви, че промененият мирен план трябва да отразява "духа и буквата" на разбирателството, постигнато между Доналд Тръмп и Владимир Путин по време на срещата им в Аляска през август.

Думите на Лавров бяха, че Русия приветства първоначалната версия на плана и очаква да получи по официален път редактираната версия, която Вашингтон координира с Украйна и Европа.

Елена Страхилова
