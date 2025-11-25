Дрон се разби в къща в Молдова, Румъния вдигна изтребители (СНИМКИ)

Полицията в Молдова обяви, че е евакуирала жителите на Кухурещи де Жос във Флорещски район, северозападно от съседна Украйна, след като дрон се разби в къща тази сутрин. „Техническият отдел по обезвреждане на взривове на полицията е напът към мястото. Жителите са евакуирани, а районът е отцепен от полицията във Флорещи“, се казва в изявлението на полицията, без да се уточнява колко хора са изведени от домовете си.

Според снимка, публикувана в „Инстаграм“, дронът е паднал невредим върху ламаринения покрив на къща, построена от бетонни блокове.

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ.

„Летателният апарат е засечен да се отправя към Виноградовка-Вулканещи, след това към границата с Румъния“, която е пресякъл, съобщи граничната полиция, цитирайки Министерството на отбраната, и добави, че „румънската страна“ е била незабавно информирана.

Интересен детайл и от OSINTWarfareq, които посочиха следното в социалната мрежа Х: "Използвайки серийния номер, руски източници твърдят, че са успели да потвърдят, че този дрон е бил изстрелян на 18-ти този месец към Харковска област. Така че се очаква да повярваме, че е прекарал цяла седмица в полет над Украйна, преди някак си да се озове в Молдова? Освен това, някои от падналите части очевидно са били залепени обратно с обикновено тиксо".

Today, Moldovan police reported that they had allegedly found a Russian “Gerbera” drone on the roof of a house.



Using the serial number, Russian sources claimed they were able to verify that this drone was launched on the 18th of this month toward the Kharkiv region. So we’re… pic.twitter.com/zOTmtB5tOR — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) November 25, 2025

Румъния вдигна изтребители

Румъния, от своя страна, съобщи за две нови нахлувания на дронове във въздушното си пространство тази сутрин, а няколко изтребителя бяха вдигнати във въздуха.

Първият дрон „е навлязъл в румънското национално въздушно пространство“ от Валкове в Украйна към района на Чилия Веке в окръг Тулча, в югоизточната част на страната, съобщи Министерството на отбраната и добави, че „два германски самолета „Юрофайтър Тайфун“ са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“, за да наблюдават ситуацията“ в 6:28 ч. (и българско време).

В 7:11 ч, изтребителите са докладвали за „радарен контакт с целта над украинска територия, извън румънското въздушно пространство“, каза още Министерството.

Два други изтребителя Ф-16 на румънските ВВС излетяха около 20 минути по-късно от базата „Борча“, след като е засечено второ навлизане на дрон в румънското въздушно пространство в района на Галац, допълни Министерството.