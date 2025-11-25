Дрон се разби в къща в Молдова, Румъния вдигна изтребители (СНИМКИ)

Полицията в Молдова обяви, че е евакуирала жителите на Кухурещи де Жос във Флорещски район, северозападно от съседна Украйна, след като дрон се разби в къща тази сутрин. „Техническият отдел по обезвреждане на взривове на полицията е напът към мястото. Жителите са евакуирани, а районът е отцепен от полицията във Флорещи“, се казва в изявлението на полицията, без да се уточнява колко хора са изведени от домовете си.
Според снимка, публикувана в „Инстаграм“, дронът е паднал невредим върху ламаринения покрив на къща, построена от бетонни блокове.
По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ.
Още: Променяме правилата: Украинските спецсили показаха как техен дрон сваля руски хеликоптер Ми-8 (ВИДЕО)
„Летателният апарат е засечен да се отправя към Виноградовка-Вулканещи, след това към границата с Румъния“, която е пресякъл, съобщи граничната полиция, цитирайки Министерството на отбраната, и добави, че „румънската страна“ е била незабавно информирана.
Интересен детайл и от OSINTWarfareq, които посочиха следното в социалната мрежа Х: "Използвайки серийния номер, руски източници твърдят, че са успели да потвърдят, че този дрон е бил изстрелян на 18-ти този месец към Харковска област. Така че се очаква да повярваме, че е прекарал цяла седмица в полет над Украйна, преди някак си да се озове в Молдова? Освен това, някои от падналите части очевидно са били залепени обратно с обикновено тиксо".
Today, Moldovan police reported that they had allegedly found a Russian “Gerbera” drone on the roof of a house.— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) November 25, 2025
Using the serial number, Russian sources claimed they were able to verify that this drone was launched on the 18th of this month toward the Kharkiv region. So we’re… pic.twitter.com/zOTmtB5tOR
Румъния вдигна изтребители
Румъния, от своя страна, съобщи за две нови нахлувания на дронове във въздушното си пространство тази сутрин, а няколко изтребителя бяха вдигнати във въздуха.
Първият дрон „е навлязъл в румънското национално въздушно пространство“ от Валкове в Украйна към района на Чилия Веке в окръг Тулча, в югоизточната част на страната, съобщи Министерството на отбраната и добави, че „два германски самолета „Юрофайтър Тайфун“ са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“, за да наблюдават ситуацията“ в 6:28 ч. (и българско време).
Още: Дронове над военна база, използвана от НАТО
В 7:11 ч, изтребителите са докладвали за „радарен контакт с целта над украинска територия, извън румънското въздушно пространство“, каза още Министерството.
Два други изтребителя Ф-16 на румънските ВВС излетяха около 20 минути по-късно от базата „Борча“, след като е засечено второ навлизане на дрон в румънското въздушно пространство в района на Галац, допълни Министерството.