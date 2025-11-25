Мирният план отива в боклука. Но 6 момента в логиката на Тръмп са много важни

Планът от 28 точки, подготвен от руския представител Кирил Дмитриев и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, не е ултиматум, както изглеждаше първоначално, а по-скоро първият предметен документ от поредица документи, който ще бъде изхвърлен в кошчето. Въпреки това на негова основа ще бъдат изградени други съществени споразумения и поне някои от тези 28 точки ще останат след преразглеждане. Това пише Вадим Денисенко, журналист и бивш депутат от Върховната рада, доктор на историческите науки, в профила си във Facebook.

Това е третият път, в който американският президент Доналд Тръмп се опитва да предложи почти едно и също нещо (първия път беше в Овалния кабинет; втория - в Аляска), припомня той. И предлага да се опитаме да разберем логиката на Тръмп, от която той се ръководи, за да спрем да се въртим в кръг отново и отново. Пишейки това, Денисенко изрично посочва, че в случая всякакви залитания в посока "Тръмп е идиот" или "Тръмп е руски шпионин" са неприемливи, тъй като според него американският президент е движен от съвсем различни импулси.

Логиката на Тръмп

И така, кои са 6-те основни предпоставки, от които изхожда Тръмп, според политическия наблюдател?

Още: За да има мир: САЩ заплашват завоалирано Украйна и НАТО. Спомен как Путин не искаше друго освен Крим (ОБЗОР - ВИДЕО)

1. Тръмп вярва, че войната може да приключи само ако Русия запази окупирания Донбас. Това е основната му отправна точка.

2. Тръмп иска да спечели от тази сделка пари за САЩ и руснаците добре му влизат в играта. Пратеникът на Кремъл Кирил Дмитриев е икономическият "бек офис", който има задача да "опакова" предложенията на Русия в бизнес термини. На този фон Украйна тръгна по далеч по-лош път от Русия, като подписа споразумението за минералите. "Всичко, което можеше да ни бъде взето без да се поемат ангажименти, вече ни е взето. В крайна сметка е невъзможно да си представим икономически "бек офис" по нашите географски ширини. Причината е, че веднага ще бъдем обвинени в корупция", пише дословно анализаторът. (бел. ред. - вече излезе информация в западни медии, че точката, с която САЩ искат печалба от управление на инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна, в който влизат замразени руски активи и 100 млрд. евро от Европа, отпада. Официално още обаче нищо не е ясно)

3. Тръмп не иска да поема никакви ангажименти по тази сделка.

4. За Тръмп е от решаващо значение да замрази войната преди началото на големите преговори с Китай, като по този начин обвърже Европа със САЩ и попречи на ЕС да има място за лавиране.

Още: Руски представители нарекоха актуализирания мирен план неприемлив: Bloomberg

5. Винаги трябва да се има предвид личният фактор при Тръмп. Той искрено иска да сложи край на тази война, но за него е второстепенен въпрос как ще се случи това.

6. Тръмп трябва да компенсира проблема с Епстийн с победи на външния фронт.

Тръмп си е взел поуки и сега действа по-хитро

Изреждайки тези точки, Денисенко отбелязва още, че Белият дом си е взел поука от грешките след Анкъридж, Аляска, когато цялата американска преса се обяви срещу подобно споразумение, и сега е решил да се застрахова. Сега Тръмп действа по-хитро, смята той.

В подкрепа на това, посочва следните моменти:

Още: Преговорите за мирния план едва не са се провалили в Женева: Американците са били бесни

1. Сенаторът републиканец Линдзи Греъм твърди, че е постигнат голям напредък в антируското законодателство в САЩ;

2. "Лукойл", която е под американски санкции, дори след продажбата на активите си, няма да може да превежда парите си в Русия;

3. Засега се наблюдава известен спад в търговията с петрол с Индия и Китай (временно);

4. Преговорите, които се проведоха тези дни в Женева, и евентуалните бъдещи преговори с Русия вече са глобални промени сами по себе си.

Още: Сплашена ли е Америка: Тръмп не е чел мирния договор, пълен хаос цари в Белия дом

С други думи, Тръмп си гарантира повече да не се случват такива неща като "бунта на американските медии", т.е. критиките към него, които се изсипаха след срещата в Аляска.

Украйна остава без пари от догодина

Между другото в отделна публикация във Facebook политическият анализатор обръща внимание на още един съществен момент. Че вече стана ясно, че размразяването на руските активи от европейците е "просто невъзможно", което означава, че Украйна няма да получи пари за 2026 г. (бел. ред. - все още Белгия е голямо препятствие, защото там се намират най-много замразени руски активи, но страната иска солидарна подкрепа от всички в ЕС, ако даде активите на Украйна и впоследствие Русия я осъди. С други думи - всеки в ЕС да се включи в плащането на евентуално обезщетение за Кремъл. Окончателно споразумение за директно предаване на Украйна на замразени на Запад руски активи, а не печалби по тях, досега няма, но уж диалогът не е спрял) - Още: Милиарди евро руски пари за Украйна или средства от нашия джоб: държавата не казва каква е позицията ни

По думите му, от 1 март 2026 г. Украйна просто няма да има пари, за да покрие повечето си нужди и този въпрос може да бъде решен само с помощта на европейците т.е. ако те успеят да придвижат навреме размразяването на руските активи, което очевидно няма да се случи, според анализатора. Само за 2026 г., по думите му, на Украйна са ѝ нужни 70 милиарда (не уточнява в каква валута), и то не за възстановяване, а за покриване на бюджетния дефицит. "Дори и без война тази цифра ще бъде 50 милиарда. С други думи пари за запушване на дупки", пише той - Още: Украйна се нуждае спешно от около 60 млрд. долара

Затова в заключение анализаторът обобщава, че според него въпросът не стои за това дали да се подпише или не мирният план - очевидно той ще трябва да бъде подписан, въпросът е само в това дали ще има възможностт този план да бъде коригиран преди това и кой и кога ще го подпише.