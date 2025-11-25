Нова програма за превъоръжаване в ЕС: Финалната крачка е формалност

Първата по рода си програма за европейската отбранителна промишленост (EDIP/ПЕОП) вече е на финалната права, съобщава пресслужбата на Европейския парламент (ЕП). Схемата има за цел да укрепи европейската отбранителна технологична и промишлена база и да засили отбранителните способности на Европа.

Бюджетът на EDIP е 1,5 милиарда евро, от които 300 милиона евро ще бъдат предназначени за Инструмента за подкрепа на Украйна. Има споразумение между ЕП и Съвета за създаване на Фонд за ускоряване на трансформацията на веригите за доставки в областта на отбраната (инструмент FAST) с обща ориентировъчна стойност от най-малко 150 милиона евро чрез допълнителни финансови вноски.

По време на преговорите със Съвета, евродепутатите успяха да постигнат увеличаване на бюджета на програмата чрез допълнителни вноски от инструмента "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE). Освен това програмата позволява на държавите членки да използват пълния потенциал на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) чрез отклоняване и преразпределяне на неизразходваните средства от механизма в подкрепа на проекти по EDIP. Евродепутатите подкрепиха и принципа "да се купува европейското" - за да се осигури финансиране за отбранителните продукти, разходите за техните компоненти с произход от неасоциирани трети държави не могат да надвишават 35% от прогнозните общи разходи за компонентите (т.е. от прогнозната цена на съответната обществена поръчка).

Интересен анализ направи българския президент Румен Радев що се отнася до необходимото за модернизиране на българската армия предвид опита от случващото се в Украйна. Той на говори годишната конференция "AFCEA TechNET Sofia 2025", организирана от АФСЕА Секция "София". Събитието събира представители на държавните институции, отбранителната индустрия, академичната общност, като тази година темата е посветена на интелигентните системи за колективна отбрана и сигурност.

Президентът определи като най-голямо предизвикателство за армията ни формирането на единно информационно пространство на въоръжените сили, което да осигури добра свързаност чрез интеграцията на различни автономни системи, системи за наблюдение, разузнаване, комуникация, опознаване, киберзащита, сателитна информация от Космоса. Трябва на батальонно, на ротно ниво да имаме центрове за информация, наблюдение и управление, които оперират 24 часа в денонощието, каза държавният глава. Според Радев, за бойното поле вече е необходимост да прилагаш иновативни, но евтини решения - конкретно, дронове.

Подкрепа и за Украйна

Програмата ще създаде правна рамка за европейските проекти от общ интерес в областта на отбраната. За да бъдат допустими за финансиране, те трябва да включват най-малко четири държави членки, като Украйна също ще може да участва. Със законодателството ще бъде създаден и Инструмент за подкрепа на Украйна (USI), за да се подпомогне модернизирането на украинската отбранителна промишленост и да се улесни интегрирането ѝ в европейската отбранителна промишленост.

Следващи стъпки

Законодателството беше прието с 457 гласа "за", 148 гласа "против" и 33 гласа "въздържал се". Сега следва то да бъде официално одобрено и от държавите членки, преди да се публикува в Официален вестник на ЕС.

На 5 март 2024 г. ЕК предложи регламент за програмата за европейската отбранителна промишленост (EDIP). Той има за цел да постигне готовност на отбранителната промишленост чрез преодоляване на разминаването между краткосрочните спешни мерки, като например Акта в подкрепа на производството на боеприпаси (ASAP) и Акта за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки (EDIRPA), с помощта на по-структуриран и дългосрочен подход.

Европейската отбранителна промишлена база се състои от редица големи многонационални дружества, дружества със средна пазарна капитализация и над 2000 малки и средни предприятия с общ годишен оборот от около 70 милиарда евро.

