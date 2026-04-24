Цветно Пълнолуние на 1 май 2026 г. Съвети за всяка зодия

На 1 май 2206 г. ни очаква Цветно Пълнолуние от 20:23 часа в знака на Скорпиона. Месецът ще е специален, тъй като в неговия първи и последен ден ще се случат две Пълнолуния. В този ден е най-добре да практикувате тишина – медитация, водене на дневник, самотна разходка. Разберете финансите и споделените дела. Освободете се от това, което отдавна е закъсняло. Работете с психолог или просто направете нещо за емоционалната си хигиена. Ето какво очаква всяка една зодия.

Овен

Фокусът се измества по-дълбоко: към финансите, споделените начинания и всичко, свързано с доверието. Може да изплуват въпроси за „кой на кого дължи и колко“, но не само за парите. Това е подходящ момент за предоговаряне на всякакви споразумения, включително емоционални. Само не поставяйте ултиматуми – първо, разберете точно какво искате.

Телец

Това е вашето пълнолуние в буквалния смисъл – оста Телец-Скорпион ви засяга лично. Луната е в опозиция на вашето Слънце, което означава, че темата за партньорството, интимността и честността във взаимоотношенията излиза на преден план. Нещо важно във вашето партньорство иска да бъде разрешено или преосмислено.

Близнаци

Енергията на това пълнолуние ви изпраща в тих режим: тялото ви иска почивка, а умът ви иска най-накрая да спре да превърта едни и същи мисли отново и отново. Може да изплуват стари тревоги или подсъзнателни страхове. Не ги отблъсквайте, а ги наблюдавайте. Това е прекрасно време за изпълнение на рутинни задачи и грижа за себе си.

Рак

Темата за приятелството, общността и принадлежността става много жива. Кой е наистина близък и кой е просто връзка? Пълнолунието може да даде отговори чрез специфични ситуации. Възможни са и прозрения за креативността или мечтите. Добър момент да приключите един групов проект и да си дадете време, преди да започнете друг.

Лъв

Кариерата и репутацията са подложени на интензивен контрол. Нещо в професионалната сфера достига кулминация – за добро или лошо. Резултатите от дългосрочната работа може да дойдат, но може да изплуват и дълго тлеещи конфликти с шеф или екип. Основното е да носите отговорност за думите и действията си честно, а не само за показ.

Дева

Пълнолунието активира зоната на смисъла, вярванията и всичко, в което вярвате. Възможни са важни разговори, неочаквани познанства или желание да промените драстично нещо в светогледа си. Възможни са и планове за пътуване или решения за образование. Всички тези теми са добри. Просто си дайте време да осмислите, преди да действате.

Везни

Лични въпроси, споделени финанси и дълбоко доверие в друг човек – всичко това излиза на преден план. Пълнолунието в Скорпион се задълбочава тук. Какво криете от партньора си? Какво крият те от вас? Това не е непременно нещо лошо – понякога е просто момент най-накрая да проведете честен разговор.

Скорпион

Това е вашето пълнолуние – с цялата му дълбочина, интензивност и емоционален заряд. Вие го усещате по-остро от другите. Нещо важно в живота ви достига своя връх и изисква разрешение. Това е добър момент за самооткровеност, трансформация и прекратяване на стар цикъл. Не бягайте от интензивността – можете да се справите.

Стрелец

Рутина, здраве, ежедневие – Скорпионът разглежда всичко това под лупа. Може би е време да си признаете: работили сте до изтощение или сте си отказвали нещо важно. Малките промени в начина на живот, направени сега, ще имат голямо влияние. Това е добър момент за детоксикация – не само на тялото, но и на информацията.

Козирог

Креативност, романтика и всичко, свързано с удоволствието – тези теми придобиват дълбочина, подобна на тази на Скорпиона. Въпроси като „Получавам ли изобщо това, което искам?“ могат да се появят във връзки или творчески проекти. Възможни са и силни емоции около децата или важни лични истории. Отлично време за затваряне на дългогодишен творчески цикъл.

Водолей

Домът, семейството и вътрешната сигурност са теми, които това пълнолуние извежда на преден план. Може да се появят отново стари семейни модели или желание за промяна на нещо в жилищната ви ситуация. Възможни са силни чувства, свързани с миналото. Това е подходящ момент да разберете корените си и да решите кои от тях искате да продължите напред.

Риби

Мислите, разговорите и непосредствената ви среда – всичко става интензивно. Може да изплува важна информация или дългогодишен проблем с комуникацията може най-накрая да бъде разрешен. Рибите трябва да слушат внимателно: под тази Луна хората говорят по-честно от обикновено. Също така е подходящ момент да напишете нещо важно – текст, писмо или съобщение, което отлагате от дълго време.