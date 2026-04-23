Най-важното от изборите:

Аспект на деня и фаза на Луната на 24 април 2026 г. Предупреждението на Венера

23 април 2026, 13:16 часа 0 коментара
Снимка: iStock
Аспект на деня и фаза на Луната на 24 април 2026 г. Предупреждението на Венера

Съдържание:

На 24 април 2026 г. Луната е нарастваща, 8-и лунен ден от 12:42 ч. Необходима е предпазливост във финансовите въпроси: Венера в Близнаци може да насърчи спонтанните разходи за забавления, джаджи и книги. Отложете големи покупки за уикенда, когато влиянието на Телец е по-силно. В този ден е по-добре да спестявате, отколкото да харчите. Също така, бъдете внимателни в общуването - рискувате да кажете твърде много. Опитайте се да не клюкарствате, да критикувате ненужно или да давате обещания, които не можете да спазите.

Презентация

Ако имате проект, който изисква презентация, утре е идеалният момент да го подготвите. Също така е подходящ момент за разрешаване на проблеми с документи, договори и интелектуална собственост. Бъдете отдадени на дългосрочните си цели, но си позволете нотка импровизация в комуникацията и планирането.

Сънища и подстригване

В 8-ми лунен ден обърнете внимание на косата си. Подстригването е силно препоръчително, то ще повиши вашата привлекателност.  Сънищата в този лунен ден могат да се окажат пророчески. Ако се тълкуват правилно, те могат да помогнат при решаването на важни житейски проблеми в настоящето и в бъдеще.  

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимки: iStock  

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес