Не второто, а първото пълнолуние на май ще донесе огромен късмет на 4 зодии

Месец май тази година наистина ще бъде още по-празничен от обикновено, защото през него ще има цели две пълнолуния – първото на 1 май, а второто на 31 май. Това е рядко явление в рамките на един календарен месец, а според астрономическите календари именно така ще изглежда идващият месец.

Първото пълнолуние е съвсем близо до нас и именно то ще се окаже по-силното в емоционален и късметлийски план за някои зодии. Пълнолунието по принцип носи кулминация, прилив на енергия и усещането, че нещо започва да се разгръща с пълна сила, а този път за четири знака то ще бъде направо благословия. Те ще почувстват как около тях нещата започват да се подреждат по-леко, по-смело и по-щастливо. Ето кои са зодиите, за които първото майско пълнолуние ще бъде истински подарък от съдбата.

Близнаци

Близнаците ще усетят първото пълнолуние на май като силен прилив на вътрешна яснота, защото всичко, което до този момент е изглеждало разпиляно, изведнъж ще започне да се подрежда в много по-разбираема картина. При тях късметът ще дойде чрез правилни разговори, чрез навременни срещи и чрез усещането, че думите им най-сетне попадат на точното място. Това ще им даде увереност да действат по-смело, без да се губят в излишно колебание, а именно там съдбата ще им отвори нови възможности.

Близнаците ще почувстват, че положителната енергия на пълнолунието ги прави по-живи, по-убедителни и много по-способни да привличат доброто към себе си. Възможно е да получат щастлива новина или знак, че нещо важно тръгва в правилната посока. Така това пълнолуние ще им донесе късмет не шумно, а интелигентно и много навреме.

Везни

Везните ще усетят влиянието на първото пълнолуние на май по много красив и дълбок начин, защото то ще върне в живота им усещането за баланс, което в последно време им е липсвало. Там, където е имало колебание, ще започне да идва яснота, а там, където е имало напрежение, ще се появи много по-мек и светъл развой. При тях късметът ще действа чрез хармония – в отношенията, в решенията и в начина, по който ще възприемат самите себе си.

Това пълнолуние ще ги накара да се почувстват така, сякаш нещата най-сетне се случват без да трябва да се борят за всяка дребна крачка. Везните ще получат вътрешна увереност, че са на правия път, а точно това ще отвори вратите към още повече хубави събития. Така за тях първото майско пълнолуние ще бъде като светъл знак, че щастието вече е съвсем близо.

Стрелец

Стрелците ще преживеят това пълнолуние като истински тласък напред, защото то ще събуди в тях онази силна надежда, която ги кара да гледат към света с размах и вяра, че най-доброто тепърва предстои. При тях положителната енергия ще се прояви чрез движение, нови възможности и внезапното усещане, че хоризонтът пред тях отново е широко отворен. Това ще им даде не само настроение, а и реален късмет, защото ще започнат да попадат в точния момент на точното място.

Стрелецът ще почувства, че първото пълнолуние на май носи със себе си нещо като небесен попътен вятър, който го избутва от колебанието и го насочва към по-щастлив период. Възможно е да се появи шанс, който да промени не само една седмица, а посоката на целия месец. Така този лунен момент ще му донесе късмет чрез свобода, движение и силно вътрешно разширение.

Риби

Рибите ще усетят първото майско пълнолуние най-емоционално, защото то ще раздвижи в тях надеждата, интуицията и тихото усещане, че съдбата им изпраща нещо добро точно когато имат нужда от него. Там, където до скоро е имало повече умора и вътрешна мъгла, сега ще започне да се появява светлина, която ще ги накара да гледат на живота с много повече доверие. При тях късметът ще дойде чрез съвпадения, през хора и събития, които сякаш са пратени точно навреме, за да им върнат спокойствието.

Рибите ще почувстват, че всичко става една идея по-цветно, по-меко и по-възможно, а това ще ги направи много по-отворени към хубавите неща. Именно тази положителна енергия ще превърне дните около пълнолунието в особено щастливи за тях. Така за Рибите първото пълнолуние на май ще бъде като малко чудо, което идва тихо, но променя много.

Пълнолунието идва и никого не чака. То носи със себе си силна енергия, а когато попадне в правилния момент за правилните хора, може да се превърне в истински поврат към нещо по-добро. За Близнаци, Везни, Стрелец и Риби именно първото пълнолуние на май – това на първия ден от месеца – ще бъде по-силният източник на късмет, вдъхновение и положителна промяна. Именно затова тези зодии трябва да уловят мига и да не чакат късметът да им потропа втори път на вратата.