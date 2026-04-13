Децата, родени под тези 3 зодии, са „най-трудните“!

Астрологията може да даде най-различни отговори за самите нас, но също и за взаимоотношенията ни с близките ни, или по-скоро какви взаимоотношения имаме с членовете на семейството. Що се отнася до децата, нека разгледаме как да повлияем на дете в зависимост от зодия и подзнак, в които е родено.

Овен

Ако имате дете, родено под знака/подзнака Овен, често има много суетене и нужда детето да доминира и да бъде първо във всичко. Този знак е повлиян от планетата Марс, поради което детето не може да се успокои и често влиза в конфликти, защото така „общува“ най-добре.

Реагира бързо и внезапно, ядосва се, ако се съмнявате в неговата правота. С него трябва да се отнасяте с много внимание и дипломатичност. За децата, родени под знака на Овен, пубертетът е бурен период, особено около 14-годишна възраст, защото те съзряват по-рано.

Трябва да ги научите на ред и точност от малки, защото това не е силната им страна. Също така трябва да ги научите да се отдават повече на спорт и спортни дейности. Бъдете внимателни, защото често могат да бъдат склонни към травми на главата и високи температури.

Телец

Ако детето ви е родено под знака/подзнака на Телец, вероятно сте забелязали, че то е дете, което обича да се конфронтира и критикува. Трябва да бъдете търпеливи с него, защото не обича да усеща вашата нервност и напрежение. Не обича да бъде принуждаван да прави каквото и да било. Тези деца ще ви слушат, ако усетят, че сте уверени в себе си.

Това дете ще бъде по-възприемчиво към съветите ви, ако говорите спокойно, въпреки че понякога това може да е трудно. Свикнете да говорите с него за всичко и ще избегнете недоразумения и конфликти. Телецът може да прояви мързел, което е типично за тази зодия.

Но не бива да насилвате нещата, просто трябва да се опитате да бъдете спокойни в отношенията си с това дете. Обърнете внимание на диетата им, защото тези деца обичат сладкиши и телата им жадуват за сладки неща, така че могат да страдат от затлъстяване.

Близнаци

Ако едно дете е родено под знака/подзнака Близнаци, то има много сложен знак, защото това са деца, които са много пакостливи, имат неспокоен характер и разсеяно внимание, така че трябва да се работи върху повишаване на тяхната концентрация. Това са весели и остроумни деца. Но в същото време те могат да бъдат открити и честни, но и затворени в себе си.

Детето Близнаци трябва да бъде третирано нежно и привидно безпристрастно. Следете какво прави, но по начин, който не забелязва. Обикновено моментите на криза и нервност при такива деца преминават бързо и те скоро отново стават весели и игриви.

Тук е необходимо да се обърне внимание на дихателните органи и начина, по който дишат, тъй като те могат да имат проблеми от този тип.

Рак

Ако детето ви е родено под знака/подзнака Рак, това е „проблем“ в обявяването, защото е много емоционално и много често нереалистично живее в собствен свят. То има нужда да му се вярва и да бъде подкрепяно, защото това е много важно за него, за да развива емоциите си по здравословен начин.

Дете, родено под знака на Рак, ще направи всичко, за да спечели любовта и вниманието на родителите си, но се променя по време на пубертета. Тогава осъзнава своите възможности и нищо не може да го спре да взема решения. Могат да бъдат много упорити и да работят в своя вреда.

Стомасите им са много чувствителни поради нервността и емоциите, които изпитват, затова често се затварят в себе си. Това дете като цяло се радва на спорт, за да освободи негативната енергия, която се натрупва вътре в него, а плуването е спортът, който му подхожда най-добре.

Лъв

Ако едно дете е родено под знака/подзнака Лъв, тогава има и проблем, свързан с емоционалността и драматизацията. Това дете реагира много бурно, драматично, лесно се разплаква и обича публика, затова е способно да реагира по-бурно пред другите, за да направи впечатление. Това е много трудно дете, което често кара косите на родителите да се изправят, и не е много послушно.

Най-добре е да не реагирате бурно в подобни ситуации и да не спорите твърде много – по-скоро разберете, че гневът не постига много. Може би детето ви просто тества себе си и способностите си по този начин.

Това дете е пълно с енергия, така че е добра идея да се съсредоточите върху спорт, за предпочитане отборен спорт, защото по този начин то може да се бори с егоцентризма. Най-доброто лекарство за тези деца е любовта и разбирането.

Дева

Ако имате дете, родено под знака/подзнака на Дева, то ще се държи „старо-малко“, т.е. дете, което има силен интелект, но е много несигурно и постоянно има нужда да се самооспорва, затова често търси подкрепа чрез постоянната нужда от общуване с другите.

Той също така ще има постоянна нужда от уединение. Не се опитвайте да навлезете в неговия свят, защото той никога няма да ви го даде.

Опитвайте се винаги да се уверявате, че то е сигурно във вашата любов и обич. Обикновено тези деца обичат книгите и обичат да се занимават по този начин. Девата се интересува най-вече от възрастни, зрели хора, а не от своите връстници. Опитайте се винаги да бъдете приятел на детето си, опитайте се да го разбирате, говорете му много и никога не се отнасяйте с него като с дете.

Везни

Ако детето ви е родено под знака/подзнака Везни, то то е много спокойно и мило, но с напредване на възрастта може да стане заядливо, критично към всички около себе си и постоянно да мрънка. Ако това се случи, е необходимо да го насочвате внимателно, като използвате както любов, така и строгост.

Това се случва, защото неговата планета е Венера, която при добро разположение дава черта на спокойствие и хармония със себе си, но при лошо разположение това дете става много негативно, променя възгледите си за света и става нестабилно.

Ето защо е много важно през този период да не го съдим и да намираме умереност във всичко. Това дете обича изкуството и може би ще открие бъдещата си професия в него.

Скорпион

Ако детето ви е родено под знака/подзнака на Скорпион, никога не се съмнявайте в способностите му, независимо дали са реални или въображаеми. Плутон, управляващата планета за Скорпион, му е дал богата, но сложна личност. Когато това дете достигне пубертета, изобщо няма да го е грижа какво мислите или как се държите.

Ако ги принудите да направят нещо, това ще бъде с толкова много усилия, че те ще се предадат. Но тъй като са много емоционални хора, най-добре е да се опитате да достигнете до тях чрез емоционална подкрепа и разбиране, защото никакви наказания или изнудвания няма да помогнат.

Това са много сложни деца, които имат силни емоции, но ги крият от всички и често изглеждат студени и дистанцирани. Съветът е винаги да се опитвате да говорите открито.

Колкото и първоначално да отхвърля едно дете подобен метод, в крайна сметка то ще се отвори за искрено изливане на вашето внимание и любов. Спортът е много важен за тях, така че би било добре да се занимават с всякакъв вид спорт, защото е важно да се освободи от негативната енергия, по всякакъв начин и по всяко време.

Стрелец

Дете, родено под знака/подзнака на Стрелец, като цяло е много активно и социално ориентирано и има голяма нужда да бъде извън дома. То не винаги участва в случващото се около него, тъй като често е заето със себе си и действията си. Обикновено има лека криза в началото на пубертета, но това може да е желание за по-голяма самостоятелност.

Това дете е пълно с идеали, които не бива да бъдат нарушавани. Дори да казва неща, които нямат нищо общо с истината, то не лъже! Просто така ги вижда. Често, дори когато това дете порасне, то има този донякъде наивен начин на гледане на нещата около себе си.

Той винаги се свързва с хора, които са подобни на него и които му дават вятъра в гърба. Управителят тук е Юпитер, така че могат да възникнат проблеми с храненето, защото тези деца могат да бъдат големи гастрономи, но имат склонност към затлъстяване.

Козирог

Дете, родено под знака/подзнака на Козирог, е сериозно и отговорно още от първия ден от живота си. Не създава много проблеми, но само ако не го пипате или не му задавате твърде много въпроси. Послушно е и обича реда, поради което уважава родителите и по-възрастните си.

Козирозите не обичат да се отнасят с тях като с деца, дори когато са такива. Те обичат да имат отговорности, затова ги организирайте всеки ден.

Тези деца решават повечето си проблеми сами и много рано започват да се затварят в стаята си, където търсят мир и уединение. Трябва да бъдете разбиращи към техните желания, защото те идват от дълбините на душата им.

Това дете не е от спортните типове, но поради евентуални проблеми с костите и гръбначния стълб е добре да се занимава с някакъв вид спорт.

Водолей

Ако детето ви е родено под знака/подзнака на Водолей, то е весело и жизнерадостно, но може да стане замислено и тъжно, защото се управлява от Уран, който може да донесе всякакви неща. Така че никога не знаете как ще реагира това дете.

Това дете се нуждае от лично пространство и често се държи така, сякаш нищо не го интересува. Трябва да се постараете много, за да го извадите от апатията.

Увлечени от внезапна щедрост, малките Водолеи могат да раздадат всичките си вещи и книги на приятели. Трябва да работите с това дете върху неговия самоконтрол и нуждата по някакъв начин да потиснете силната му индивидуалност, която лесно може да се превърне в егоцентризъм.

Риби

Дете, родено под знака/подзнака на Риби, винаги ще бъде нежно и донякъде обърнато към собствения си свят. В критични години то може да се отдалечи повече в света на въображението, да чете книги и да се дистанцира от семейството и приятелите си.

Не се притеснявай за това, а създай топла атмосфера, изпълнена с любов и внимание за него. Със своята интуиция и чувствителност, той ще осъзнае, че нещо не е наред и ще се опита да го поправи.

Рибите са прекалено критични към себе си и са склонни да се подценяват, а освен това могат да бъдат много несигурни. Затова винаги ги карайте да се чувстват така, сякаш принадлежат на вас и да имат чувство за принадлежност към семейство, защото това е много важно за тях.