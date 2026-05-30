"Правят ли реформи, или България продължава по стария начин?": Мирчев към "Прогресивна България"

"Ролята на „Демократична България“ като опозиция е да работи и да гарантира, че страната се движи в посока, в която оставяме зад гърба си един дългогодишен корупционен модел, който беше завладял България. Нашата роля е този модел да не бъде възпроизведен наново." Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред Дарик радио.

"Виждаме големи заявки за реформи, после отдръпване и накрая вайкане колко е лошо. Правителството има тежко наследство от кабинета „Желязков“, но ситуацията с бюджета не е апокалиптична. С фокусирани мерки България може да влезе в рамките на 3% дефицит, особено когато има 20% ръст на приходите. Дългосрочно трябва да мислим за балансиран бюджет", каза още Мирчев.

По думите му евентуалната процедура по свръхдефицит е лоша новина за страната. Не е хубаво да казваме „ние казахме ли ви“, само че ние го казахме. Когато се обсъждаше бюджетът за 2025 г. говорихме много за това, че са заложени нереалистични проходи, които се слагат там само за да оправдаят огромни разходи към кръговете на ГЕРБ и ДПС.

Опозицията и властта

ДБ има готовите десни, реформаторски мерки: поетапното освобождаване на пенсионерите в администрацията; държавните служители да започнат да плащат осигуровки; оптимизиране на администрацията и съкращаване на трайно незаетите щатни бройки; пакет за дигитализация в администрацията; частните болници да започнат да правят обществени поръчки; пациентите да бъдат известявани с смс за услуги, заплатени от здравната каса, и др. "Всичко това са мерки, които предлагаме от много време. Те не бяха приети през миналата година, ще ги предложим отново", обърна внимание Мирчев.

"Правителството трябва да си свърши работата и да убеди опозицията и българските граждани, че има истинска воля за реформи. Фискалната политика и позицията на България в Европа са най-големите рискове, пред които е изправена страна", подчерта още съпредседателят на ДБ.

"Радев е прав, че българският интерес трябва да бъде водещ. Но има една легенда, която трябва да бъде опровергана. Истината е, че България е дарила много малко, основно лекарства и хуманитарна помощ, на Украйна. ... Ние трябва да сме в А група в Европа, което означава да не се правим на Фицо или Орбан. Бъдещето е на две групи страни – едните, които без много приказки гледат напред и работят за бъдещето на Европа. И други, които се ослушват и снишават. Една от нашите роли като опозиция е да настояваме България да защитава това бъдеще и да работи за националния интерес. А не да говорим едно на вътрешната публика и друго пред Макрон и Мерц", каза още Мирчев.

