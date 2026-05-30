Пробив: Нов тест помага на хора с рак на гърдата да избегнат химиотерапията

Милиони хора с рак на гърдата биха могли безопасно да избегнат химиотерапията, тъй като учените са разработили ДНК-тест, който може да разграничи пациентите, на които лечението е вероятно да повлияе добре, за разлика от тези, на които би създало проблеми, съобщи Би Би Си, позовавайки се на резултати от проучване.

Международното проучване установи, че повече от две трети от участниците биха могли да бъдат пощадени от страничните ефекти на химиотерапията и да бъдат лекувани само с хормонална терапия. Химиотерапията може да причини умора, гадене, косопад, отслабена имунна система и проблеми с размножителната способност.

Проучването, ръководено от Лондонския университетски колеж, включва повече от 4000 новодиагностицирани пациенти над 40-годишна възраст във Великобритания, Норвегия, Швеция, Австралия, Нова Зеландия и Тайланд. Учените са използвали генен тест, наречен "Просигна", за да измерят активността на 50 гена, участващи в растежа на рака на гърдата, и да изчислят риска от повторно появяване на заболяването при пациента, пише БНР.

Тези, които са получили нисък резултат - две трети от групата - не са били лекувани с химиотерапия. Показателят за оцеляване за 5-годишен период и в двете групи е бил почти идентичен в рамките на около 94%. Основното лечение на рак на гърдата обикновено е операция за отстраняване на тумори. Химиотерапията често се препоръчва след това, за да се намали рискът от рецидив. Тя се предлага редовно и на хора с рак на гърдата в ранен стадий, който се е разпространил в близките лимфни възли.

