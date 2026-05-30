Играч от Висшата лига направи нещо "невъзможно" в европейския футбол

Звездата на Кристъл Палас Еван Гесан написа уникална страница в историята на футбола след триумфа на "орлите" в Лигата на конференциите. Националът на Кот д'Ивоар стана първият футболист, спечелил два различни европейски трофея в един и същи сезон, след като Палас победи Райо Валекано с 1:0 в сряда вечерта. Гесан премина от Астън Вила в Кристъл Палас през януари, като според информациите сделката включва опция за окончателен трансфер. Той изигра ключова роля в похода на "орлите" към финала, като записа пет мача и отбеляза един гол. Гесан беше важен и за Вила по-рано през сезона, като изигра седем от мачовете на отбора в груповата фаза на Лига Европа и отбеляза два гола.

Как Еван Гесан спечели два европейски трофея

Вила триумфира във финала на Лига Европа миналата седмица, като с лекота преодоля Фрайбург с победа 3:0 в Истанбул. След това Палас се справи с испанския си съперник, което означава, че Гесан ще получи медали за победители и от двата отбора. УЕФА раздава по 50 златни отличия на победителите както в Лига Европа, така и в Лигата на конференциите. Това е различно от Висшата лига, където се раздават 40 медала и играчите трябва да имат пет участия, за да се класират за такъв. Като се има предвид, че Гесан е играл и е отбелязвал голове както за Астън Вила, така и за Кристъл Палас, най-вероятно ще спечели по един трофей с всеки от двата отбора, като по този начин ще стане първият играч в историята, спечелил два различни европейски турнира в рамките на един сезон.

Как Кристъл Палас триумфира в Лигата на конференциите

Макар Палас все още да се чувства огорчен от отпадането си от Лига Европа през този сезон, за тях всичко завърши с щастлив край. Отборът от южен Лондон спечели с общ резултат 5:2 в 1/2-финала срещу Шахтьор Донецк. Исмаила Сар вкара гол в първата минута на първия мач и отбеляза отново във втория на "Селхърст Парк". Треньорът на "орлите" Оливер Гласнер, който напуска отбора в края на сезона, вече имаше опит с победи в Европа. Той спечели Лига Европа през сезон 2021/22 с Айнтрахт Франкфурт, след като отборът победи Рейнджърс с 5:4 след дузпи след равенство 1:1.

Как Вила си осигури място във финала на Лига Европа

Английският футбол си гарантира поне един представител на финала, след като Вила се изправи срещу Нотингам Форест на 1/2-финалите. Форест спечели първия мач благодарение на дузпа на Крис Ууд в последните минути, но се провали в реванша и отпадна безславно. Джон Макгин вкара два гола, след като Оли Уоткинс и Еми Буендия също се разписаха, а Вила разгроми съперника си с 4:0 у дома. Така Унай Емери застана край тъчлинията за шестия си финал в Лига Европа. Той спечели три титли със Севиля и още една с Виляреал, а единствено с Арсенал не успя да вдигне трофея. С победата си с 3:0 над Фрайбург Емери и Вила записаха имената си в историята.

