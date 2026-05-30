Войната в Украйна:

Стилияна Николова е вицеевропейска шампионка по художествена гимнастика

30 май 2026, 14:15 часа 262 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница a
Стилияна Николова е вицеевропейска шампионка по художествена гимнастика

Българската гимнастичка Стилияна Николова е новата вицеевропейска шампионка по художествена гимнастика. Титлата спечели представителката на Германия Дария Варфоломеев, а на трето място остана състезателката на Украйна Таисия Онофрийчук. Стилияна се представи блестящо и резултатът съвсем малко не й достигна за титлата. Европейското първенство по художествена гимнастика се провежда във Варна. Този следобед продължава битката между ансамблите, които започват след 15 часа.

(Не)изненадваща неблагодарност: Руските гимнастички на Кабаева се оплакват от Европейското във Варна (СНИМКА)

Резултати

Най-добрата българска състезателка събра 118.750 точки. Николова има също сребро от Талин 2025 и е златна медалистка от Будапеща 2024. Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 120.150, а трета е защитаващата титлата си Таисия Онофричук (Украйна) със 117.150.

Две българки на финалите на Европейското по художествена гимнастика. Какво предстои? (ВИДЕО)

Финали

На 31 май 2026 г. ще се проведат финалите на отделните уреди. Стилияна Николова ще участва във всеки едни финал. Другата ни представителка Ева Брезалиева има три финала - на топка, лента и обръч. 

България води колоната на Евро 2026, момичетата ни без конкуренция в многобоя

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Художествена гимнастика Стилияна Николова Европейско първенство по художествена гимнастика Varna2026 Варна2026
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес