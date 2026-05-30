Стилияна Николова е вицеевропейска шампионка по художествена гимнастика

Българската гимнастичка Стилияна Николова е новата вицеевропейска шампионка по художествена гимнастика. Титлата спечели представителката на Германия Дария Варфоломеев, а на трето място остана състезателката на Украйна Таисия Онофрийчук. Стилияна се представи блестящо и резултатът съвсем малко не й достигна за титлата. Европейското първенство по художествена гимнастика се провежда във Варна. Този следобед продължава битката между ансамблите, които започват след 15 часа.

Резултати

Най-добрата българска състезателка събра 118.750 точки. Николова има също сребро от Талин 2025 и е златна медалистка от Будапеща 2024. Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 120.150, а трета е защитаващата титлата си Таисия Онофричук (Украйна) със 117.150.

Финали

На 31 май 2026 г. ще се проведат финалите на отделните уреди. Стилияна Николова ще участва във всеки едни финал. Другата ни представителка Ева Брезалиева има три финала - на топка, лента и обръч.

