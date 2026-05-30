Успехите на Яник Синер са причината за срива му на Ролан Гарос

След изненадващата загуба на Яник Синер на Ролан Гарос отново бе повдигната темата, че турнирите от сериите Мастърс 1000 не бива да продължават повече от две седмици. 24-годишният тенисист беше безспорен фаворит за титлата в Париж, след като спечели турнирите на клей в Монте Карло, Мадрид и Рим. Световният №1 изглеждаше, че ще премине безпроблемно в третия кръг на надпреварата, когато в сряда следобед водеше с 6:3, 6:2 и 5:1 срещу Хуан Мануел Серундоло. Но италианецът претърпя физически срив в края на третия сет, като впоследствие разкри, че се е почувствал замаян. Той така и не се възстанови напълно, а аржентинецът осъществи забележителен обрат, печелейки с 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Случилото се със Синер в Париж не се дължи на здравословното му състояние

По-късно Синер заяви, че тази загуба се дължи повече на заболяване, отколкото на борбата с високите температури. Бившият №1 на Великобритания Тим Хенман предположи, че четирикратният победител в турнири от Големия шлем е трябвало да пропусне едно от подготвителните събития за Ролан Гарос, а Анди Родик също направи подобен коментар. През последните години повечето турнири от сериите Мастърс 1000 стават все по-дълги. Макар организаторите да твърдят, че това осигурява на тенисистите повече почивка и по-големи награди, самите спортисти смятат, че това само удължава и без друго пренатоварената и физически изтощителна програма.

Родик направи предположение за проблемите на Синер

В последния епизод на "Served" Родик отбеляза, че Синер изглеждал в отлична физическа форма, въпреки че играл повече от пет часа във финала на Ролан Гарос през 2025 година, където загуби от Карлос Алкарас. Преди този турнир италианецът беше играл само веднъж по време на серията на клей поради наказанието си за допинг. Но след рекордната си серия от победи тази година, световният №1 може би се е изтощил до край. Родик каза: "Мразя двуседмичните турнири, които не са от Големия шлем. Ако играеш в Индиън Уелс и Маями, това отнема един месец. Ако спечелиш и двата, както направи Синер, чудесно, отиваш в Монте Карло.

Няма достатъчно време между Маями и Монте Карло, за да се подготвиш физически. Говоря за подготовка за пет сета, потенциално седем пъти за 14 дни. Когато играеш три сета на Мастърс… това е просто различно. Нека помислим какво се случи днес със Синер и очевидно това беше свързано с жегата. Примерът, който ще дам, не е свързан толкова с жегата, но най-доброто физическо представяне, което някога съм виждал от него, беше на миналогодишния Ролан Гарос, когато имаше само един турнир зад гърба си и преди това беше отстранен."

Родик подчерта, че Серундоло заслужава голямо признание за това, че се е завърнал и е постигнал тази знакова победа при трудни условия. Американският тенисист също така заяви, че изобщо не се притеснява от играта на Синер, а само от графика. Интересен факт е, че Синер никога не е печелил мач, продължил повече от четири часа, в седем опита. Въпреки че срещата с Серундоло продължи три часа и 36 минути, притесненията относно физическата издръжливост на италианеца няма да изчезнат. По отношение на съкращаването на турнирите от сериите Мастърс, може да се наложи играчите да поемат загуба от наградния фонд, за да се случи това, като Монте Карло е единствената надпревара, който се играе в продължение на една седмица в наши дни.

