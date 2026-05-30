"Ако сте търпелива, ще разберете кое откъде идва": Скандално интервю на варненски архитект за Баба Алино (ВИДЕО)

Скандално интервю в ефира на NOVA разкри нивото на компетентност на част от експертния екип зад изграждането на незаконните 104 постройки в местността "Баба Алино" във Варна. Водещата Марина Цекова опита да проведе разговор с арх. Кристиян Саралиев, който е председател на Експертния съвет по устройство на територията към общината, но изводите от разговора бяха разнопосочни.

"Основната болест във Варна е липсата на градоустройство, защото в последните 30 години гражданите и като цяло община Варна е тероризирана от архитектурната общност", обяви Саралиев. На въпрос как са се появили сградите и кой е разрешил строителството им, той бе категоричен, че "не може да се разглежда застрояване на тези сгради, при условие че там няма подробен устройствен план".

Според него, ако човек иска по нормален начин да получи разрешение за строеж, това "ще отнеме минимум 3 години", тъй като "няма действащи подробни устройствени планове с отчуждително действие върху улиците".

Саралиев обърна внимание и на издаваните през годините документи за други постройки в града. „Купчина с разрешения за търпимост има издавани последните десетина години на територията на община Варна”, посочи експертът и даде личен пример, че „като главен архитект на Община Бяла никога не съм издал удостоверение за търпимост на обект, който не е в действащ регулационен план”.

Относно опитите за узаконяване на подобни комплекси, той цитира нормативната уредба, според която „не се разрешава изменение на действащи регулационно-застроителни планове с цел узаконяване”. В конкретния случай с местността „Баба Алино” архитектът обясни, че „кадастралната карта, която е нанесла някакви сгради там, въобще не се съобразява с тях планът, напротив – улицата минава дори през тях”.

Единственият досег на ръководения от него съвет със случая е бил свързан с проектната документация. „Това, което е стигало до мен като председател на експертния съвет, е искане за изработване на подробен устройствен план”, разясни Саралиев и допълни, че първоначално искането на инвеститорите е било само за техните имоти, но „след като се разгледа на експертния съвет, им беше даден обхват съгласно общия устройствен план”.

