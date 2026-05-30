Financial Times: Американското глобално господство е под заплаха

В комбинация с прекомерните разходи за "масло и оръжия" тази заплаха означава по-високи цени на дългосрочните държавни облигации, пише Financial Times. Думите са сила. Всеки път, когато използвам думата "хегемония" в разговор, събеседниците ми повдигат вежди, сякаш казват: "Този човек знае нещо, което ние не знаем!", пише авторът на специален анализ Бил Грос за Financial Times.

Днес съм по-склонен да използвам думата "хегемония", когато говоря за Съединените щати и опасностите от американското глобално господство. Няма съмнение, че Америка се превърна във военен и икономически хегемон след Втората световна война и остава такъв и до днес. Но през цялата история глобалните хегемони се раждат и успяват предимно благодарение на политиките, които в крайна сметка ги водят до господство.

От поражението на Наполеон до 1945 г. Великобритания се радваше на такава хегемонна позиция благодарение на свободната търговия, военния контрол над открития океан и силната валута. Като наследник на Великобритания Америка се възползва от свободната търговия и благоприятното си географско положение, което изолира икономиката и населението ѝ от потенциални хегемонни съперници. Това също така насърчи развитието на отворени капиталови пазари, което от своя страна доведе до доминирането на долара и позволи на САЩ да купуват евтин чуждестранен внос. Още: САЩ очакват голяма поръчка от Китай на самолети Boeing

Но инвеститорите знаят, че "американският свят" изисква постоянна грижа и внимание, както и благоприятна правителствена политика, която затвърждава статута на Съединените щати като "номер едно". Промените станаха най-забележими при двете администрации на Тръмп, но негативните тенденции са очевидни от десетилетия, предимно в американската търговия и бюджетния дефицит, който достига 6% от БВП годишно.

Няколкото войни на Америка носят известна отговорност, но ангажиментите ѝ към здравеопазването и социалното осигуряване имат и ще продължат да имат опустошителни дългосрочни фискални последици, добавяйки десетки трилиони долари към сметката с течение на времето. Бюджетната служба на Конгреса прогнозира, че националният дълг ще се увеличи от 101% от БВП през 2026 г. до 120% през 2036 г. Това е далеч по-високо от предишния рекорд от 106%, поставен непосредствено след Втората световна война.

Трябва да вземем предвид и разходите за войната в Иран, които вероятно ще надхвърлят значително 29-те милиарда долара, оценени от служители на Пентагона. Освен това Америка ще трябва да поддържа високи разходи за отбрана в продължение на много години. В резултат на това оръжията и маслото ще продължат да увеличават драстично международния ни дълг, лишавайки ни от една от най-съществените потребности на един хегемон: силен долар.

Друг компонент на хегемонията - свободната търговия - също намалява по време на управлението на Тръмп. Митата, приветствани като надежда за американска индустриална революция, имат слабо влияние върху дефицита на САЩ. Освен това в страната няма растеж, освен този, който получаваме от инвестиции в изкуствен интелект. Още: Догонваме САЩ, Европа изостава, но сега сме с "негативна динамика": Смешки от Кремъл за руската икономика (ВИДЕО)

И макар американската армия да остава най-мощната в света, измерена по самолети и бъдещите "бойни кораби" на Тръмп, нейните резултати на бойните полета на XXI век са, меко казано, съмнителни.

Славата на американската хегемония е под заплаха, както подчерта китайският лидер Си Дзинпин по време на лична среща с Тръмп в началото на май. Той открито спомена капана на Тукидид (древногръцкият историк твърди, че Пелопонеската война е резултат от възхода на атинската мощ и произтичащия от това страх в Спарта). Имплицитното внушение, че Китай е наследник на доминиращия хегемон, свидетелства за дългосрочна визия, която не е характерна за краткосрочните политики на Тръмп.

Инвеститорите разбират добре всичко това и винаги са го разбирали, и са загрижени за бюджетния дефицит и търговията. Изоставянето на политиките за свободна търговия през последната година и половина доведе до шестпроцентно отслабване на щатския долар.

Доходността по 30-годишните държавни облигации се е повишила с 0,5% през последните три месеца, но при 5,03% тя все още е сравнително ниска спрямо историческите стандарти и прогнозата за инфлация. Още: Инфлацията в САЩ се ускори рязко

Тридесетгодишните защитени от инфлацията държавни ценни книжа носят доходност от едва 2,72%. А "реалната доходност" се е увеличила само с 3% от януари 2022 г. Инфлацията не може да бъде движещата сила тук. По-скоро основната причина е упадъкът на хегемонията и опасенията за бъдещето на държавния дълг.

След размисъл можем да кажем следното. Да, Китай може да се надява да постигне хегемонистичен статус, но има друг хегемон, способен да замени както Америка, така и Китай. Името му е изкуствен интелект, а бъдещият му господар или господари все още не са определени. Странно е да се мисли, че подобна абстракция може да бъде хегемон, но ние живеем в нов свят.

Автор: Бил Грос за Financial Times

Превод: Ганчо Каменарски