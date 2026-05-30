Рамо до рамо с НПО сектора: Иво Христов с още власт - ще отговаря и за гражданското общество

30 май 2026, 16:09 часа 695 прочитания 0 коментара
Снимка: пресофиса на евродепутата Иво Христов
Министерският съвет определи заместник министър-председателя Иво Христов за председател на Съвета за развитие на гражданското общество.

Съветът е консултативен орган за разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Той се състои от 15 членове, включително председател без право на глас и 14 организации:

  • Фондация „Български център за нестопанско право“, 
  • Сдружение „Български дарителски форум“, 
  • Фондация „Работилница за граждански инициативи“, 
  • Национален младежки форум,
  • Форум "Гражданско участие",
  • Фондация „Български фонд за жените“,
  • сдружение „Асоциация на европейските журналисти – България“,
  • Фондация „Заедно в час“, 

  • Сдружение „Български хелзинкски комитет“, 
  • Фондация „За нашите деца“, 
  • Фондация „Антикорупционен фонд“, 
  • Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм“,
  • Фондация „Карин дом“, 
  • Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ и
  • Българска фондация „Биоразнообразие“.

Івелин Стоянов Редактор
