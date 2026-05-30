Рамо до рамо с НПО сектора: Иво Христов с още власт - ще отговаря и за гражданското общество

Министерският съвет определи заместник министър-председателя Иво Христов за председател на Съвета за развитие на гражданското общество.
Съветът е консултативен орган за разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Той се състои от 15 членове, включително председател без право на глас и 14 организации:
- Фондация „Български център за нестопанско право“,
- Сдружение „Български дарителски форум“,
- Фондация „Работилница за граждански инициативи“,
- Национален младежки форум,
- Форум "Гражданско участие",
- Фондация „Български фонд за жените“,
- сдружение „Асоциация на европейските журналисти – България“,
- Фондация „Заедно в час“,
- Сдружение „Български хелзинкски комитет“,
- Фондация „За нашите деца“,
- Фондация „Антикорупционен фонд“,
- Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм“,
- Фондация „Карин дом“,
- Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ и
- Българска фондация „Биоразнообразие“.
