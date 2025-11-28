Тази събота някои от зодиите ще трябва да поемат голяма отговорност. Други ще имат толкова много покани за излизане и среща, че ще се наложи да откажат някои от тях. Макар и почивен денят е подходящ и за преговори, в които ще може да се договорите за важни неща с вашите близки. Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 29 ноември 2025 г.

Месечен хороскоп за декември 2025 г.

Дневен хороскоп за Овен

Приятелството е прекрасно нещо, но понякога приятелите могат да бъдат толкова досадни... Днес няма да имате ресурса да откликнете на всички покани да среща. Ще се наложи се скриете от някои от тях.

Дневен хороскоп за Телец

Времето е най-ценният ви ресурс, особено днес. Затова се опитайте да го използвате възможно най-внимателно и разумно, особено сутринта. Не се забърквайте в нещо, което изобщо не е ваша работа.

Дневен хороскоп за Близнаци

Днес е отличен ден за важни преговори. Ще бъдете умерено красноречиви и невероятно убедителни. Това никак няма да ви е трудно, особено ако съвестта ви е чиста.

Дневен хороскоп за Рак

Тази събота може да е много опасен ден за личните взаимоотношения. Опитайте се да внимавате с думите и действията си и бъдете изключително внимателни, когато общувате с някой скъп за вас човек.

Дневен хороскоп за Лъв

Ако не бързате, може да пропуснете много добра възможност. Съдбата не търпи нерешителността. Тази събота ще се наложи да действате светкавично в търсене на щастието си.

Дневен хороскоп за Дева

Днес можете да бъдете просто щастливи. Единственото нещо, от което се нуждаете, е да го искате. И определено ще станете такива. Веднага и то по начина, по който си го представяте.

Дневен хороскоп за Везни

Днес може да се наложи да поемете отговорност за задача, с която някой друг не би могъл да се справи. Не се изкушавайте толкова - няма да влошите нещата и ако успеете да се справите, ще си спечелите репутация на незаменим човек.

Дневен хороскоп за Скорпион

Тази събота може да ви се стори най-лошият ден в живота ви. Не се разстройвайте - ако това наистина е така, ви очаква наистина безоблачно съществуване в бъдеще.

Дневен хороскоп за Стрелец

Опитайте се да размислите и да усвоите уроците, на които са ви научили собствените ви чувства. Обърнете специално внимание на онези малки неща, за които може би си мислите, че ще сте твърде заети, за да им отделите време.

Дневен хороскоп за Козирог

Днес ще бъдете равни сред великите. Ще придобиете известна власт над другите, но не забравяйте отговорността, която ще падне върху плещите ви. Тя никак няма да е малка.

Дневен хороскоп за Водолей

Днес ще бъдете човек с изключително високи морални качества. Не че това обикновено не е така, но днес вашата педантичност няма да знае граници. Все пак не прекалявайте.

Дневен хороскоп за Риби

Вашият дом е вашата крепост и вие несъмнено сте негов господар. Днес ще трябва да поддържате тази проблемна репутация, в противен случай ще бъдете обвинени в пренебрегване на задълженията си.

Снимки: iStock