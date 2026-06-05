Серия от удари срещу товарни кораби в Азовско море (ВИДЕО)

Майор Роберт Бровди, командир на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна с позивна "Мадяр", съобщи за извършена успешно украинска атака с дронове срещу 5 кораба близо до украинските пристанища в Азовско море Мариупол и Бердянск в нощта на 5 юни. Според неговата информация, тези кораби са били използвани за незаконна логистика, включително транспортиране на украинско зърно, военни товари и гориво.
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"Логистиката на контрабандата на окупатора трябва да бъде спряна. Ще има още", предупреди Мадяр в канала си в Телеграм.
Oko Gora analysts mapped the strikes on the five vessels hit overnight in Mariupol and Berdyansk. https://t.co/dIAOeCuPCS pic.twitter.com/yjhWyW92sR— WarTranslated (@wartranslated) June 5, 2026
Петима души, всички граждани на Азербайджан, са били убити при атака срещу товарните кораби "Натра" и "Циркон" в Азовско море, а трима други бяха ранени. Общо 25 граждани на Азербайджан са били на корабите по това време. Потвърждение има от азербайджанското външно министерство на официалния му сайт.
Изданието Minval отбеляза, че тези кораби "не принадлежат на Азербайджан". Корабите, плаващи под знамената на Белиз и Палау, са били на път от Турция за Ростов на Дон и там е трябвало да вземат съответен товар.
По-рано днес "Известия" съобщи за атака с дрон в Таганрогския залив на Азовско море, позовавайки се на свой източник. Твърди се, че са повредени танкер и два кораба за насипни товари.
Aftermath of the strike on a Russian vessel with an Azerbaijani crew aiding the occupiers. As reported earlier today, Ukrainian drones hit Natra and Tsirkon in Taganrog Bay overnight, both sailing from Turkey to Rostov. Five Azerbaijani crew members killed, both ships under… pic.twitter.com/Bdt0HiXJVg— WarTranslated (@wartranslated) June 5, 2026
А междувременно мониторингови канали като Drone Bomber съобщават за изстреляни около 300 далекобойни дрона и 10 ракети от страна на Украйна по цели в Русия - буквално по обедно време:
Massive Ukrainian drone attack on multiple Russian regions underway right now. Around 310 drones and up to 10 cruise missiles reported, @DrnBmbr says. https://t.co/PJhB4xI3qA pic.twitter.com/vMka51Vpp4— WarTranslated (@wartranslated) June 5, 2026
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