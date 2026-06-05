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Серия от удари срещу товарни кораби в Азовско море (ВИДЕО)

05 юни 2026, 14:59 часа 99 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Серия от удари срещу товарни кораби в Азовско море (ВИДЕО)

Майор Роберт Бровди, командир на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна с позивна "Мадяр", съобщи за извършена успешно украинска атака с дронове срещу 5 кораба близо до украинските пристанища в Азовско море Мариупол и Бердянск в нощта на 5 юни. Според неговата информация, тези кораби са били използвани за незаконна логистика, включително транспортиране на украинско зърно, военни товари и гориво.

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"Логистиката на контрабандата на окупатора трябва да бъде спряна. Ще има още", предупреди Мадяр в канала си в Телеграм.

Петима души, всички граждани на Азербайджан, са били убити при атака срещу товарните кораби "Натра" и "Циркон" в Азовско море, а трима други бяха ранени. Общо 25 граждани на Азербайджан са били на корабите по това време. Потвърждение има от азербайджанското външно министерство на официалния му сайт.

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Изданието Minval отбеляза, че тези кораби "не принадлежат на Азербайджан". Корабите, плаващи под знамената на Белиз и Палау, са били на път от Турция за Ростов на Дон и там е трябвало да вземат съответен товар.

По-рано днес "Известия" съобщи за атака с дрон в Таганрогския залив на Азовско море, позовавайки се на свой източник. Твърди се, че са повредени танкер и два кораба за насипни товари.

А междувременно мониторингови канали като Drone Bomber съобщават за изстреляни около 300 далекобойни дрона и 10 ракети от страна на Украйна по цели в Русия - буквално по обедно време:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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