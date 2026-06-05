"Превзехме 2,44 млн. кв. км": Путин пресметна, че е завладял 4 Украйни (ВИДЕО)

Руските преувеличения за постигнатото на фронта и за нанесените загуби на украинците - от гледна точка на личен състав и военна техника - са добре познати на обществеността за вече над четири години пълномащабна война на диктатора Владимир Путин. Самият той обаче надскочи себе си с ново твърдение - че руската армия е поставила под свой контрол територия с площ 4 пъти тази на Украйна.

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„Само през последните месеци – няма да посочвам точния брой населени места, защото може да сгреша – но приблизително 2,44 милиона квадратни километра са преминали под руски контрол“, заяви гордо Путин.

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😂 Putin claims Russia has captured four Ukraines



“Recently alone, I won’t name the number of settlements because I might get it wrong, but roughly 2.44 million square kilometers have been brought under Russian control,” he said.



For comparison, the entire territory of Ukraine… pic.twitter.com/wxY7g6GoSP — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Кремъл се поправи

Диктаторът очевидно допусна грешка, защото цялата територия на Украйна е около 604 000 км². До момента във войната армията на Руската федерация е завладяла под 20 на сто от територията на съседката си.

По-късно Кремъл дискретно коригира изчисленията, като думата „милион“ е изчезнала от официалния стенографски протокол за срещата, на която Путин изрече думите. Там е останало само числото 2440 км², отбеляза беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

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