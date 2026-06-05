Супа от калинки?! Примери за администрацията на Румен Радев

Дайте ни 100 дни кредит на доверие – такъв своеобразен призив потече обилно от телевизионните публицистични студиа веднага след като стана ясно, че безпрецедентно в най-новата ни история (тази на Прехода) експрезидентът Румен Радев и формацията му "Прогресивна България" печелят пълно мнозинство в парламента – при това с 10 повече от необходимото. България обаче отдавна страда от различни кризи, които имат неприятното свойство да се обединяват – а след като и светът е в криза предвид наличието на "брилянтни управници" като Доналд Тръмп и Владимир Путин, 100 дни са прекалено голям лукс.

Затова е важно особено сега страната ни да бъде управлявана от кадърни хора, които имат минимум бегла представа какво правят. Данните, които обаче се трупат за "новата надежда", не сочат точно това.

Още: Министърът призна за над 1000 пенсионери в МВР, но "механични съкращения" няма да има

Основни продукти

СНИМКА: БГНЕС

Actualno.com научи от свои източници, че наскоро в Агенция "Митници" е имало знаков случай. С идването на Радев агенцията вече има нов директор – Николай Шушков. Новото ръководство, съответно, решило да направи спешна среща на целия мениджърски състав по веригата на дирекции и дирекцийки. Причината е ясна – в криза сме, трябват спешни мерки. По-точно – бюджетът не излиза, това е централна тема по всички големи медии, а Агенция "Митници" е инструмент за събиране на сериозни приходи в държавната хазна.

Комично-трагичното – свиканите на спешна среща хора са били трицифрено число. Само че в сградата на агенцията в София няма толкова голяма конферентна зала, която да ги побере всичките – най-голямата е за около 50-тина души. Съответно, срещата се превръща в провал, защото повиканите са били наясно, че няма как да се съберат на едно място при тези условия. Последвали са закани, че това е недопустимо – шефовете да те викат и ти да не идваш.

Още: Само директор и секретарка: Пример за държавната ни администрация и то с етикет "Москва"

Също неотдавна Actualno.com научи, че голяма българска компания в сферата на бялата техника се е сблъскала с чиновническата абсурдност точно на Агенция "Митници". При внос на техника от Турция, с всички необходими документи за произход, камион на компанията е задържан 3 дни на пропускателния пункт. Причината – митническите ни служби искали допълнително удостоверяване на произход за резервни болтчета и винтчета, включително че не са изработени от стомана от Русия. Въпросните болтчета струват общо ... 4 евро. Дневният престой на камиона е струвал ... 200 евро! Колко точно е митото върху болтчетата, струващи 4 евро, оставяме на читателите сами да се сетят.

Член на УС на АПИ – всичко е редовно?

СНИМКА: АПИ

Неправителствената организация Институт за пътна безопасност (ИПБ), чието лице е бившият началник на КАТ-София Богдан Милчев, обърна внимание на новия член на АПИ Венцислав Ангелов. По-конкретно – според публични данни, през януари 2019 година той официално не е допуснат до конкурс за директор на Областното пътно управление във Велико Търново поради липсата на задължителната за позицията образователна степен "магистър". По-малко от месец по-късно решението е променено, защото Ангелов вече има магистратура. Обаче ИПБ прилага и автобиография, за която твърди, че е на Ангелов и която повдига сериозни въпроси относно времевите интервали на придобиването му на квалификация и назначението на постове в държавната администрация. Автобиографията е част от приложени допълнитени данни и снимки в сигнала на ИПБ – включително относно работа по аварийно укрепване на мост, с който премиерът Румен Радев и регионалният министър Иван Шишков са помолени да направят проверка дали Ангелов изпълнява всички изисквания да е член на УС на АПИ.

Връзки с обществеността: Дребни кахъри

За финал – примери за нивото на комуникация с медиите в новата власт. И за двата описани случая Actualno.com разполага с доказателства.

При наш опит да получим допълнителна информация от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" за незаконна дига в района на Сандански - нещо, за което съобщи в телевизионен ефир настоящият екоминистър Росица Карамфилова, отговорът, който получихме, беше категоричен: Само писмено. Защо тогава дирекцията изобщо има пресслужба?

Също тези дни едно от министерствата изпрати покана за пресконференция, в която е оставен телефон за контакт. Телефонът е ... грешен!

Още: Радев анонсира сливане агенции и дирекции, съкращения и програми за доброволно напускане