След решение на съда: Народният театър обяви, че ще върне Александър Морфов като главен режисьор

Народният театър "Иван Вазов" обяви, че ще изпълни решението на Върховния касационен съд по казуса с режисьора Александър Морфов и ще приложи всички предвидени в закона процедури. Позицията на театъра беше публикувана, след като стана ясно, че ВКС окончателно е отменил дисциплинарното уволнение на Морфов и е потвърдил решенията на предходните съдебни инстанции.

От ръководството на театъра заявяват, че уважават върховенството на закона и решенията на българските съдилища.

"В тази връзка ще изпълним постановеното от Върховния касационен съд решение и по отношение на Александър Морфов ще бъдат приложени всички законови процедури", посочват от Народния театър. Още: Народният театър: Морфов не е възстановен на работа, ще обжалваме съдебното решение

От институцията уточняват, че съдебното решение възстановява Морфов на административната длъжност "главен режисьор", която според театъра включва административни функции. В същото време от Народния театър отбелязват, че решението поставя въпроси, свързани с трудовата дисциплина и управлението на културните институции.

Според позицията на театъра от съдебния акт могат да бъдат направени изводи относно прилагането на дисциплинарните мерки при отсъствие от работа, както и относно границите между творческата изява и действията в публични културни институции.

"От него може да се направи извод, че дори при тридневно неявяване на работа, работещите по трудово правоотношение не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки", посочват от ръководството.

От театъра допълват, че решението може да бъде тълкувано и във връзка с действия, извършени в сгради със статут на паметници на културата и в национални културни институти. Още: Осъдиха Александър Морфов по дело, заведено от директора на Народния театър

В заключение от Народния театър заявяват, че институцията остава ангажирана със спазването на закона, опазването на културното наследство и поддържането на професионални и етични стандарти.

Казусът между Александър Морфов и ръководството на Народния театър започна през 2022 г. и доведе до съдебен спор след дисциплинарното уволнение на режисьора през 2023 г.