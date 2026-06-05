Михаела Маринова: Гледайте себе си, има място за всеки! (ВИДЕО)

В свят, в който сравненията с другите често се превръщат в ежедневие, а социалните мрежи създават илюзия за съвършен живот, певицата Михаела Маринова отправя важно послание за личния път, постоянството и вярата в собствените възможности. В откровен разговор в подкаста "До успеха и обратно" изпълнителката споделя своите възгледи за успеха, конкуренцията и житейските уроци, които е научила през годините. Според нея, истинската надпревара не е с останалите, а със самите нас, а късметът идва тогава, "когато подготовката срещне възможността".

Маринова споделя своята визия за живота и всяко нещо, което ни се случва в личен и професионален план. Тя отправя апел към всеки да обръща внимание на себе си, вместо да се вглежда в чуждите постижения.

"Копайте си във вашата градинка! Разберете, че за всеки има място под небето! Тази борба е някак си напълно излишна. На всеки нещо му е дадено.", коментира Михаела.

Снимка: Mihaela Marinova/Facebook

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С думите си, изпълнителката на "Стъпка напред" дава и важен съвет - въпреки трудностите и предизвикателствата на живота, трябва да намериш сила и да продължиш да се бориш. "Каквото и да става, дори и да паднеш, не се отказвай. Това не означава, че нещото не е за теб или че нещото не ти се е случило. Напротив - силата точно в такива моменти те тества - ще го бъде или не. Прояви характер в този момент, стисни зъби и продължи напред! И да видим какво ще стане. След две, след три... след десет години."

За изборите в живота

Тя акцентира и върху това, че всеки човек е уникален и има свой път. "На всеки различни неща са предвидени да му се случат. Няма как животите ни да са еднакви.", това научава и Михаела Маринова с времето. Тя дава и пример с големи изпълнители от световната сцена: "Няма как животът ми да прилича на този на Бионсе, на Кристина Агилера или Селин Дион."

Маринова подчертава колко важно е да се правят избори. "Не мислете грешни или правилни са - просто правете избори без значение до какво ще доведат."

И още нещо важно за сравненията: "Най-голямата ми конкуренция съм си винаги аз сама на себе си - да се надскоча да се надградя. Никога не съм се сравнявала. Знам, че вървя по мой път."

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За Михаела формулата за успех е - "1 процент талант, 99 процента труд". "Това, че Господ ти е дал този талант, не означава, че ти трябва да си лежиш на него цял живот.", смята певицата.