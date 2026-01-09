Фаза на Луната и аспект на деня на 10 януари 2026 г. Възможност за растеж

На 10 януари 2026 г. Луната е намаляваща, 22-и лунен ден. Днес Вселената ви кани да си поемете дъх, да размислите и дълбоко да оцените пътя, който вече сте поели. 10 януари е ден на качество, а не на количество, ден, в който искате да подобрите и укрепите това, което вече сте завладели, а не да завладявате нови територии. Енергията се движи от два мощни източника: ослепително яркият Юпитер в опозиция и практичната, чувствена Луна в Телец.

Дипломация

За да се възползвате максимално от този ден, позволете си бавен, осъзнат старт. Настройте се на вълната на Телеца: насладете се на закуската си и създайте приятна атмосфера. През целия ден се фокусирайте не върху броя на изпълнените задачи, а върху тяхната задълбоченост и качество. Фокусирайте се само върху една важна задача.

Вечерта отделете време за прости, земни радости с любими хора или за тих размисъл върху истинските си, истински ценности. Този ден ви напомня, че най-голямото богатство не е скоростта, с която бързате, а силата и надеждността на това, което вече сте изградили.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата през този ден ще ви донесат много нови знания и информация за решаването на проблеми, затова се опитайте да ги запомните.

